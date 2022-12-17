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年改挹注退撫基金 今年421.6億、明年511.6億

2022/12/17 20:21（12/17 20:28 更新）
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民國109年度年金改革節省經費新台幣321.6億元及111年度國軍配合政府精簡政策應挹注的100億元，均已全數撥繳退撫基金。（示意圖／中央社檔案照片）
民國109年度年金改革節省經費新台幣321.6億元及111年度國軍配合政府精簡政策應挹注的100億元，均已全數撥繳退撫基金。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）據公務人員退休撫卹基金管理委員會公告，民國109年度年金改革節省經費新台幣321.6億元及111年度國軍配合政府精簡政策應挹注的100億元，均已全數撥繳退撫基金；明年度則有511.6億元將編入退撫基金預算。

年改有成，公務人員退休撫卹基金管理委員會在年改挹注款專區公告，111年度已挹注退撫基金金額明細表，當中包含公政教軍人員因年金改革於109年度所節省經費為321億6971萬9502元，另外加計111年度國軍配合政府精簡政策應挹注金額100億元，共421.6億元，均已全數撥繳退撫基金。

明年度部分，公務人員退休撫卹基金管理委員會公告指出，公政教軍人員因年金改革於110年所節省經費，合計411億6千4百萬元，及112年度國軍配合政府精簡政策挹注款100億元，共511.6億元，均將編入112年度退撫基金預算。（編輯：黃國倫）1111217

#年改
#退撫基金
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