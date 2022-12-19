王鴻薇稱提3政見 吳怡農：以我標準1項都沒有

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天說，對手王鴻薇所提政見只是政治表態，且監督預算本是立委職責，要核二、核三延役只是淪為口號；就他的標準，恐怕王鴻薇一項政見都沒有。

吳怡農上午接受媒體聯訪時表示，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇說有3項政見，第一要某某人下台，這是政治表態、政治立場，稱不上是政見。

吳怡農指出，第二，王鴻薇說要監督政府文宣預算，這點他完全贊成，不過要提醒王鴻薇，監督政府預算、執行是立委的職責，立委依法本來就有的工作內容，把它當做競選政見，凸顯對於立委要做什麼，恐怕沒做好準備。

吳怡農說，第三，王鴻薇主張核二、核三延役，卻對如何延役、核廢料如何處理，沒有任何說明，只是淪為口號，不僅不負責任，也稱不上是政見。就他的標準、就社會大眾對立委候選人的期待，「恐怕王議員一項政見都沒有」。

是否接受與王鴻薇辯論，吳怡農表示，辯論要有政見，才知道如何辯論、辯論什麼，目前還沒看到王鴻薇一項實質政見。

另外，民進黨嘉義市長敗選，是否衝擊選情，吳怡農說，他最大的挑戰是要在短時間爭取選民支持，堅持正向選舉，不管對手抹黑、操作，才能贏得民眾信任，他提醒大家明年1月8日要出來投票。

退輔會主委馮世寬認為，松山機場是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消，他並質疑吳怡農主張的建立國土防衛隊政見。

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吳怡農指出，只要願意遷移，到處都有方法，針對交通、國防等各單位具體需求，一一來解決；他提出這項主張，是因為配合2030年桃園機場第3跑道完工時程，終於有本錢遷移松山機場。

吳怡農也說，馮世寬身為前國防部長應該很清楚，國家安全不只是靠國軍、警消少少人力，需要建立更有韌性的國家安全網，國土防衛隊扮演重要角色，不只是平時重大災害搶救，讓國軍任務單純化、專業化，戰時在各社區城鎮防備，與警消、甚至正規部隊協同作戰，都非常重要。（編輯：謝佳珍）1111219