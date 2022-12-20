北市立委補選號次出爐 吳怡農1號、王鴻薇2號

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市選委會今天舉行北市第3選區立委缺額補選候選人姓名號次抽籤，結果民進黨吳怡農1號、國民黨王鴻薇2號、無黨籍蕭赫麟3號。

王鴻薇約在下午2時抵達北市選委會並先入座，吳怡農稍晚到場後兩人握手，互相打氣。

抽籤順序依序為蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇。蕭赫麟未到場，由北市選委會代理主委藍世聰代抽到3號。

接著抽籤的是吳怡農，抽到1號，並比了個讚的手勢，象徵「1」；王鴻薇最後抽籤，抽到2號，她隨即雙手比出2號，又拿著籤條給媒體拍一下；抽籤結束後，吳怡農與王鴻薇也有簡單寒暄握手致意。

會後王鴻薇接受聯訪表示，今天有加油團來陪她抽籤，包含國民黨立委林奕華、鄭麗文、溫玉霞、立法院黨團書記長李德維等人，覺得非常幸福，也展現國民黨大團結的氣氛。

王鴻薇並說，剛剛吳怡農跟她打招呼時，有問她身體有沒有好一點，她回「有，謝謝」，雙方互動很自然。（編輯：李亨山）1111220