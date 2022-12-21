藍委提修法 抄襲被撤學位及酒駕肇事終身不得參選

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨立委林為洲今天表示，他已提出公職人員選舉罷免法修法草案，除涉黑、金、槍、毒者終身不得參選外，因抄襲被撤銷學位或酒駕肇事者，也終身不得參選。另外，選舉公報應揭露候選人所有的刑事紀錄。

九合一選舉後，黑金議題成為各界關注焦點，行政院會日前通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等修正草案，擴大排黑條款，不少朝野立委也提出修法版本。

國民黨立委林為洲今天在立法院召開記者會表示，鑑於國內選風敗壞，忽略誠信、守法為公職人員必須擁護的核心價值，為避免紀錄不良者參與公職選舉，進而影響公共政策，除要求揭露公職候選人刑事紀錄外，更從嚴限制涉抄襲、酒駕、黑、金、槍、毒者的參選資格。

林為洲指出，他所擬具的公職人員選舉罷免法第26條、第47條條文修正草案，除規定曾犯槍砲、洗錢、毒品和組織犯罪判決確定者，終身不得參選外，也新增規定，如果曾違反「學位授予法」第17條者，包括抄襲被撤銷學位確定，或是有酒駕肇事紀錄者，也終身不得參選。另位他也在修法中也主張應在選舉公報揭露候選人所有的刑事紀錄。

林為洲表示，選舉公報上都有學歷欄，包括前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦及民進黨立委蔡適應等人都因抄襲被撤銷學位，等於過去在選舉公報上一直用假學歷騙選民、騙選票，他認為這跟黑金一樣嚴重。如果學歷能造假，那以後選舉公報上大家就都來捏造好聽的就好。

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另外，他指出，社會上都對酒駕肇事零容忍，如果還可以讓酒駕肇事者參選，當選後就可以修法、審預算、監督警察單位，試問大家可以接受嗎？他個人是零容忍。他看過各國選罷法的體例，英國只要刑事判決確定，不管輕重罪，就終身不得參選。

林為洲表示，他的修法草案已經完成連署，將送交立法院議事處，排入程序委員會中，待院會一讀後，最快這個會期就能排審。（編輯：趙蔚蘭）1111221