蘇貞昌：深刻檢討選舉結果 帶著團隊繼續努力

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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院長蘇貞昌今天說，他知道沒有100分的政府，將深刻檢討選舉結果，帶著行政團隊成員從上到下繼續努力，希望做到更好。

監察院111年巡察行政院會議上午展開，由監察院長陳菊帶隊巡察，會議預計持續至傍晚。陳菊與蘇貞昌分別致詞後，行政院秘書長李孟諺簡報行政團隊成績單，隨後現場播放屏鵝公路完成電纜地下化的宣傳影片，再由蘇貞昌二度致詞。

陳菊致詞時除希望行政院成立專案小組，關注移工人權與黑戶寶寶議題外，也提及蘇貞昌很辛苦，「做到流汗，被嫌到流涎（台語）」，勉勵蘇貞昌在辛苦當中不斷進步、反省、檢討，再進步。

蘇貞昌在二度致詞時指出，這段時間國家在總統蔡英文領導及監委監督下不斷進步，也頻獲國際權威機構肯定，但他知道沒有100分的政府，還有很多做得不夠好、不足的地方，將深刻檢討選舉的結果、選民的反映，並會帶著行政團隊從上到下繼續努力，希望做到更好，也請陳菊等人不吝指教。

談到近日完成的屏鵝公路全線電線電纜地下化工程，蘇貞昌說，此案原先規劃是10年工期，但在公務體系當中，10年計畫可能就會變成擱置計劃，而他從踏入政壇服務以來，始終知道屏鵝公路改善是民眾期待和地方需求，因此下定決心用最短時間，趕在過年前完成，「否則連假塞車更可怕」。

他說，屏鵝公路施工過程中，拔除了2000支電線桿、重鋪地下電纜，雖然一度被批評「種樹百里變塞車百里」、沿途顛簸等等，但現在公路沒有電線、電纜，只有綠樹成行，「這是人家不想做的，但我們完成了」。

蘇貞昌表示，包含屏鵝公路、南方澳大橋重建與南迴公路拓寬等重大工程，最辛苦的都是第一線工程人員，這也是為何南迴公路拓寬工程完成後，他開著吉普車，載著在工地住了6年的主任夫妻第一個通過，並要求編列預算，讓第一線工程人員帶著家人住宿當地，聊聊興建過程。

他說，35萬公務員中難免有敗類、不肖，但絕大多數盡心盡力、用心用力，他要感謝這些第一線、在暗不見天日中努力的人，撐出施政的好成績。（編輯：翟思嘉）1111223

監察院長陳菊23日上午率監委巡察行政院，由行政院長蘇貞昌與相關部會首長簡報民國111年施政重點及預算執行情形。圖為蘇貞昌（右）扶著椅子讓陳菊（左）先入座。中央社記者吳家昇攝 111年12月23日