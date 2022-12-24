堅持正向選舉 吳怡農首場頭家發問25日登場

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民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（左2）24日上午前往草埔市場掃街拜票，有支持者熱情送上水果，為吳怡農加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年12月24日

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（中央社記者溫貴香台北24日電）台北市第3選區立委補選民進黨參選人吳怡農今天表示，社會大眾重視正向、有建設性的選舉模式，他會堅持，並於25日舉行首場選民頭家來發問，有問必答，這是最尊重選民的方式。

吳怡農今天到松山草埔公園拜票，有關對手國民黨參選人王鴻薇要求辯論並批評他缺乏民主常識，吳怡農表示，參選就是對民主、對選民頭家的重視，承諾打一場正向乾淨的選舉，透過議題的主張與政見，爭取選民支持。

他批評這段時間對手、所屬政黨與整個陣營，不斷對他抹黑、造謠、攻擊、噴口水，他無法改變對手的行為與選舉的模式，只能爭取選民的支持，拜託選民1月8日支持堅持正向選舉的吳怡農。

吳怡農強調，他提出國家安全、兵役改革、警消人力、多語教育，以及影響台北市未來發展的松山機場遷建等政見，每一項都非常具體。

吳怡農說，他與對手在這場立委補選有著非常不同的態度，對於提升民主文化有非常不同的看法。因此他明天下午舉辦第一場選民頭家來發問，有問必答，讓選民來檢視，這是最尊重選民的方式。

有關王鴻薇，以及要出任台北市副市長的國民黨立委林奕華被批是落跑姊妹花，吳怡農說，她們當然有權力這麼做，但讓一個選區失去民意代表，這些最後都要對選民作好交代。被問到台南市議長選舉遭質疑黑影幢幢，吳怡農認為，社會關心也憂心不當勢力介入政治，不論在台北或台南都是要向選民做交代。

他並強調，過去這段時間他不斷遭到攻擊、謾罵、抹黑與造謠，這些負面選舉模式當然會影響他的網路聲量，但社會大眾更重視正向、有建設性的選舉模式，這個他絕對會堅持。（編輯：郭無患）1111224