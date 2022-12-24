傳恩恩案監院糾正新北市 侯友宜：收到來文會說明

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）媒體報導指出，監察院對「恩恩案」已通過監委所提調查報告及糾正案文，糾正新北市政府相關單位。市長侯友宜今天表示，市府尚未收到監察院相關來文，等收到再向外界說明。

侯友宜今天前往新北市新店區十四張歷史公園，參加2022全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮後，接受媒體聯訪被問到，監察院針對「恩恩案」通過糾正，雖沒有彈劾，會不會覺得打擊市府官員士氣。

侯友宜說，因還沒有看到監察院的糾正文，等市政府收到糾正文的時候，會向外界做詳細說明。

聯合新聞網23日報導，喧騰一時的「恩恩案」在監察院的調查結果出爐。監察院21日在社會福利及衛生環境委員會中，已通過查案監委所提調查報告，糾正新北市政府相關單位，但並未提出彈劾。

監院人士24日對中央社記者說，最快下週對外說明調查進度，相關調查內容以記者會為準。

新北市中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。民主進步黨新北市議員張志豪、何博文6月向監察院陳情後，由監察委員趙永清、葉大華立案調查「恩恩案」。（編輯：方沛清）1111224