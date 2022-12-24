台南議會國民黨正副議長選前開會 3人未出席

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台南市議會國民黨團24日晚間開會討論25日正副議長選舉，黨團發言人王家貞會後表示，會中再度確認選舉流程，也針對黨中央下達指示，也就是不得「民國配」、不得投自己，以及全力支持李文俊爭取副議長席次等，達成一致性決議。中央社記者楊思瑞攝 111年12月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市議會國民黨團今天晚間開會討論明天正副議長選舉，決議遵照黨中央指示，不得「民國配」、不得投自己，一致支持李文俊爭取副議長，但包括李文俊在內有3人請假未出席。

台南市議會下屆正副議長選舉近日引發不少紛擾，有意角逐者動作頻頻，甚至有議員報案指稱遭人恐嚇影響投票意願，警方已為多名議員提供隨扈，議會還向警方申請明天在議場入口增加金屬探測儀器加強維安。

台南市議會下屆57席議員中，民進黨拿到28席、國民黨15席、無黨聯盟及無黨籍12席、台聯及台灣基進各1席，民進黨團推出邱莉莉、林志展分別角逐正、副議長，國民黨推舉現任副議長李文俊爭取連任，現任無黨籍議長郭信良也表態爭取連任。

4年前議長選舉時，原為民進黨籍的郭信良在選前宣布退黨，獲得國民黨及無黨籍支持，加上3名民進黨議員「跑票」，最後順利當選議長，此次選前各種合作方案傳聞不斷，私下運作情勢也快速變化。

國民黨團今晚再度在議會黨團辦公室開會討論，但李文俊、張世賢、李鎮國3人請假未出席。

國民黨團發言人王家貞會後接受媒體聯訪表示，今晚再次確認明天的流程，也針對黨中央下達的指示，也就是不得「民國配」、不得投自己，全力支持李文俊爭取副議長席次，達成一致性決議。

至於今晚有3名黨團成員請假，王家貞表示，目前收到的消息是因為這幾天比較冷，導致有身體上的狀況，黨團的一致性決議目前沒有變數，黨團成員今晚在會中也都充分表達意見。

媒體詢問有關黨團在議長選舉的支持人選時，王家貞表示，目前來講沒有「民國配」的選項，黨中央也指示可有條件支持現任議長連任。（編輯：陳正健）1111224