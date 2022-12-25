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國民黨新科議員張勝德接棒父業 當選宜蘭縣議長

2022/12/25 15:08（12/25 16:11 更新）
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宜蘭縣議會25日舉行議長選舉，選舉結果由上屆議長張建榮（左）的兒子、國民黨新科縣議員張勝德（右）當選。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年12月25日
宜蘭縣議會25日舉行議長選舉，選舉結果由上屆議長張建榮（左）的兒子、國民黨新科縣議員張勝德（右）當選。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年12月25日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣議會今天舉行議長選舉，選舉結果由國民黨新科縣議員張勝德、也就是上屆議長張建榮的兒子當選。

根據宜蘭縣選舉委員會統計，宜蘭縣議員選舉11月26日開票結果，在宜蘭縣議員應選34席中，國民黨拿下13席，民進黨獲11席，無黨籍及未經政黨推薦9席，正神名黨1席，藍綠均未過半數。

宜蘭縣議長今天選舉結果，由張勝德以23票高票拿下，成功接下父親張建榮的棒子；副議長部分，無黨籍議員陳漢鍾以23票當選副議長，順利連任。

張勝德接受媒體採訪時指出，他會戰戰兢兢接下議長職務，秉持公平與透明化運作議會，並協助縣政推動順暢。

民進黨宜蘭縣議會黨團這次推自家組合，由議員陳文昌與簡松樹分別角逐正、副議長，雙雙落選，且陳文昌只獲10票，1票跑票。

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民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，跑票的是議員謝正信，據他了解，謝正信第一次擔任議員，把議長選舉當成副議長選舉，票投給簡松樹，縣黨部會針對謝正信違紀部分討論是否懲處。

另外，宜蘭縣議會正副議長今天選舉還發生插曲，在副議長投票過程中，有1張選票上的簡松樹名字上少了「簡松」2個字，最後大會決議由手寫補上名字後投票，且是有效票。（編輯：戴光育）1111225

#張勝德
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#謝正信
張勝德
宜蘭縣正副議長選舉 綠營推陳文昌簡松樹迎戰 宜蘭縣議長選舉 民進黨團：仍傾向與無黨籍結盟
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