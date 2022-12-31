林杏兒遭提當選無效之訴 王鴻薇：尊重司法調查

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（中央社記者劉建邦台北31日電）國民黨台北市議員林杏兒的樁腳涉行賄，檢方對林杏兒提當選無效之訴。國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今天表示，此事件已進入司法程序，尊重司法調查。

王鴻薇上午赴濱江果菜市場掃街拜票，會前受訪，媒體詢問，士林地檢署對林杏兒提起當選無效之訴，且國民黨內有人質疑林杏兒。王鴻薇表示，尊重各方意見及司法調查。

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農上午也赴濱江果菜市場掃街拜票，媒體詢問，雙方是否有較勁意味。王鴻薇說，沒有較勁意味，她行程2、3天前就安排，主要是先前曾拜訪蔬果公會，因理事長邀約並要陪同掃街拜票，才規劃此行程，且選戰倒數，大家都會做最後衝刺，爭取民眾支持。

至於吳怡農的妻子顏采薇昨天首度陪同吳怡農到晴光市場拜票，後續是否找家人陪同掃街？王鴻薇指出，從媒體報導有看到吳怡農妻子，滿漂亮，其實她的丈夫都有陪同掃街拜票，是否找其他家人，目前沒規劃，此外也祝福吳怡農生日快樂及所有市民新年快樂。

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媒體詢問士檢偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易等案的看法，王鴻薇表示，民進黨很多人曾護航高端，高端問題本來就該解決，且吳怡農是否對此問題提出反映，她認為護航高端的同一批人也是推薦對手的人。

林杏兒的曾姓樁腳涉嫌以新台幣1萬元、6000元不等代價行賄，要求里長候選人支持林杏兒。士檢昨天依選罷法規定對林杏兒提起當選無效之效；林杏兒則說，會請律師捍衛清白，涉案曾姓樁腳不是她的輔選幹部及團隊成員。（編輯：李錫璋）1111231