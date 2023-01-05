國發基金投資東貝、如興虧損 監院糾正國發會

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（中央社記者陳俊華台北5日電）國發基金投資東貝、如興公司虧損嚴重。監委張菊芳等人今天說，國發基金投資如興公司案，委外盡職調查未詳查被收購標的，以及對於東貝公司投資後管理不力，監察院通過糾正國發會。

監察委員張菊芳、賴振昌、王麗珍透過新聞稿表示，國發基金投資東貝、如興2家上市公司，不是股票下市、就是股價腰斬，虧損嚴重；監察院財政及經濟委員會日前通過調查報告，並糾正國發會。

糾正案文指出，國發基金就如興公司申請投資新台幣14.88億元案，委外進行財務、稅務、法務等盡職調查及企業價值評鑑，並未依決議詳予調查，及評鑑被收購標的玖地集團，仍逕予驗收付款，又忽視外聘專家學者警示意見。

糾正案文說，國發基金委託資誠聯合會計師事務所進行的盡職調查，已揭露東貝公司財務問題，卻未在投資後列為重點管理項目，採取適當因應措施；且遲未發現東貝公司私募資金用於償還銀行借款，不符營運計畫書的資金用途，違反國發基金管理會決議及公司承諾。

糾正案文表示，後來對東貝公司在董事會，以臨時提案更換簽證會計師或臨時召開董事會推舉代理董事長，國發基金都未及於會前簽核相關意見，足見國發基金投資後管理顯有不力，核有重大違失。

監委指出，初次申請國發基金參與投資的案件，需經政策評估會議、投資評估審議委員會及管理會會議等三階段審議，但國發基金投資如興公司案，邀行政院經濟處、經濟部工業局、國發會產發處出席，並未簽核意見，缺乏評估依據及過程，未審慎重視政策評估會議，核欠周妥。

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監委表示，如興、東貝公司等綜合評估報告內容，僅彙整外部學者專家審查意見、委託專業機構盡職調查及企業價值評鑑相關資料，且多為「待觀察」、「尚有強化空間」等含糊不清的意見，未對相關質疑再詳加查明，難謂具實質評估功能及參考價值。

監委調查發現，國發基金依投資作業規範，辦理如興公司投資後管理作業，但對於如興公司111年7月爆發董事長異動爭議，後知後覺，束手無策，監督管理權責未能有效發揮，損及基金權益，殊屬不當。（編輯：翟思嘉）1120105