感謝國軍辛勞 蔡總統：堅守崗位讓大家安心過年

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）總統蔡英文今天上午到特戰指揮部特3營春節慰問，感謝國軍辛勞付出。蔡總統致詞說，「希望透過這些行程，讓國人同胞看到，因為有中華民國國軍堅守崗位，大家才能安心過年」。

蔡總統致詞表示，在大年初一、初二分別到憲兵239營、陸軍裝甲586旅慰問，今天初三來到陸軍特戰指揮部隊特3營，希望透過這些行程，讓民眾看到因為有中華民國的國軍堅守崗位，才能安心過年，「大家辛苦了」。

蔡總統表示，特指部特3營在去年移營到嶺口營區後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，擔負許多重要的目標防護任務，重大災害發生時也會投入搶救工作。

蔡總統說，「特戰弟兄姊妹都必須在嚴峻環境下，接受高強度訓練，也正是因為大家的勤訓，在去年漢光演習時，特戰營在各項任務中都有很好的表現」。

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蔡總統也提到，自己讀到因執行跳傘任務而受傷的下士秦良丰所撰寫的散文，讓她深刻感受到秦良丰對國軍、對特戰部隊的濃厚情感，相信憑藉著特戰部隊忠義、勇猛、頑強等精神，秦良丰一定可以盡快康復。

蔡總統今天上午到高雄市旗山區的嶺口營區慰問特戰指揮部特3營的國軍官兵。特戰指揮部特3營是秦良丰隸屬的部隊，秦良丰以堅強意志，經歷長期復健，狀況一天比一天好，也曾回到部隊看望同袍。（編輯：張芷瑄）1120124