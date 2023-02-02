徐斯儉借調仍續聘 知情人士：中研院經外審無問題

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（中央社記者溫貴香台北2日電）針對國安會副秘書長徐斯儉自中研院借調與續聘問題，知情人士今天表示，徐斯儉雖借調為政府單位服務多年，但持續發表多篇研究論文刊登於國內外的期刊或書籍專章，向中研院申請續聘亦經外部審核，一切程序並無問題。

聯合報報導稱，任職中研院政治研究所副研究員的國安會副秘書長徐斯儉，自蔡政府上任以來就被借調到民主基金會、外交部和國安會任職，借調期間辦理續聘且獲通過，但續聘須看表現，質疑不在政治所卻還可續聘。中研院政治所對此表示，都依相關規定辦理。

對於媒體稱徐斯儉有自中研院借調、續聘同步進行等情形，知情人士晚間表示，徐斯儉申請借調、續聘的相關程序，都依據中研院相關規定辦理，特定媒體、人士連日來對借調學者鋪天蓋地的抹黑攻擊，已引起學界怒火。

知情人士指出，徐斯儉雖借調為政府單位服務多年，仍持續進行學術研究，並發表多篇研究論文刊登於國內外的期刊或書籍專章，因此向中研院申請續聘時，也經過外部審核，一切程序並無問題。

知情人士認為，借調制度行之有年，不分政黨、各任政府也都仰賴學界人才，並借調至政府服務，實無須再為此議題耗費口舌爭論、打壓國內學界。

知情人士也透露，徐斯儉在中研院備受重視，薪水也比在政府單位高出許多。徐斯儉自2018年起擔任外交部政次、2020年轉任國安會副秘書長，所負責業務越來越繁重，但因公部門薪資門檻，薪水未增反減。（編輯：林克倫）1120202