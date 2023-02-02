曹興誠放棄新加坡國籍 宣布拿到證明書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹2日電）聯電前董事長曹興誠去年恢復中華民國國籍，放棄新加坡國籍，他今天宣布終於拿到新加坡國籍放棄證明書。

曹興誠去年8月宣布捐出新台幣30億元，加強國防。而他當時是新加坡籍，引起不少議論，後來決定恢復中華民國國籍，放棄新加坡國籍。

曹興誠去年9月在國際記者會中公開展示他的新身分證，表示對於恢復中華民國國籍感到興奮，並說以後將和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略，保衛國士，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之鄉（The land of the free and the home of the brave）。

由於放棄國籍，要有一些前置作業，然後提出書面申請，經過審核後才能取得證書，過程需要幾個月的時間。期間，曹興誠遭受攻擊、誹謗。

曹興誠今天在臉書發文表示，接到新加坡駐台辦事處通知，前去領取放棄國籍證明書。

曹興誠先前說，以前會入籍新加坡是為了逃避司法迫害，因為檢察官可以折磨人一輩子，即便和艦案贏了，也不要太鐵齒。（編輯：張均懋）1120202