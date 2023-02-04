補班日太多惹怨 人事總處：蒐集意見日後研參

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（中央社記者賴于榛台北4日電）近日有民眾抱怨，今年因調整連續假期導致補班日太多。人事總處表示，連續假期有助紓解工作壓力、增進內需市場，對於近來部分民眾的反映，將持續蒐集多方意見，作為日後研修參據。

根據「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假的紀念日及節日如遇到星期二或星期四，將一律調整放假；農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。

其中，小年夜放假讓春節連假保證有7天，是前行政院長蘇貞昌核定，於民國109年起實施，採「補班挪移」調整而成，目的是讓民眾有固定且較長的春節連假，除可及早規劃活動，亦能藉此活絡經濟。

今天是春節過後的第一個補班日，陸續有民眾不滿今年因為連續假期調整，共有6次補班日。

人事總處今天回應中央社記者詢問時表示，近來部分民眾反映今年調整放假及補班次數太多，人事總處將持續蒐集多方意見，作為日後研修參據。

人總指出，連續假期除可鼓勵民眾從事國內旅遊，有助於紓解工作壓力、增進內需市場及促進經濟發展，若民眾有個人需求，仍可於補班日自行請假；而綜觀未來5年，每年調整放假次數均不超過3次。

人總表示，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員；公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，依國防部規定辦理；各級學校適用的學年度行事曆，則由各該主管教育行政機關訂定。

民間部分，人總指出，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依其主管機關勞動部的規定辦理。（編輯：林克倫）1120204