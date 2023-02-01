長假效應 1月六都買賣移轉創近7年同期低量

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（中央社記者賴言曦台北1日電）依據六大都會區地政局資料顯示，今年1月六都買賣移轉棟數年減47.5%，寫下近7年同期低量。房仲指出，全球經濟復甦力道趨緩及去年連續升息，買氣轉趨保守；另外，史上最長的農曆春節假期也是影響量能原因之一。

六都買賣移轉棟數揭曉，今年1月六都買賣移轉棟數共1萬2613棟，月減38.4%，年減47.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年1月初，房市受全球經濟復甦力道趨緩及去年連續升息影響，買方購屋態度轉趨保守，且史上最長的農曆春節10天連假，使交易天數減少影響房市量能；另外，新屋交屋普遍趕在去年12月完成登記，導致房市缺乏新屋交屋潮挹注，也是影響市況的原因之一。

進一步觀察六都地政局公布的最新買賣移轉資料，六都中以新北市的買賣移轉量衰退幅度最大，1月僅2595棟，創近83個月新低量，月減48%、年減58.2%。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市不少新興重劃區上一波推案在去年上半年前已陸續完工，去年下半年起，當地出現重劃區交屋潮暫退的現象，其中以土城、板橋江翠、三重仁義段、鶯歌鳳鳴、八里台北等重劃區較明顯。

展望後市，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，由於去年上半年房市仍熱，因此今年前2個月的買賣移轉數據可能仍會維持衰退狀況；雖不排除農曆春節後市場會有一小波遞延買盤回流，但真正關鍵還是要觀察329檔期市場銷售狀況。（編輯：張良知）1120201