谷阿莫選時力決策委員遭中國平台封殺 嘆共黨體制無真正自由[影]

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影片來源：主頻道【谷阿莫】

（中央社記者王承中台北5日電）本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫將角逐時代力量第4屆決策委員，仲惟鼎今天表示，他只是想為台灣社會付出一份力量，不知道能做到哪裡，但一定會盡全力。遺憾中國大陸影音平台封殺他，體現共產黨體制中沒有真正的自由。

時代力量將舉行第4屆決策委員選舉，除時力3名立委及地方黨公職參選外，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫將角逐決策委員；仲惟鼎在參選政見寫下改革方針，表示不排除參選黨主席。

仲惟鼎今天透過谷阿莫的Youtube頻道發布影片表示，他的參政理念很簡單，就真的只是想為台灣社會付出一份力量，他不知道能做到哪裡，但一定會盡全力。他認為時代力量是很開放的政黨，讓他有出力的空間，像他這樣的普通百姓、政治新人或一般黨員，都有機會參與決策委員的選舉。

仲惟鼎指出，感謝大家對於他參選一事給予熱烈關注，他在參選前就有預期會因為這件事被中國大陸影音平台封殺，但真的被封殺後，還是感到深深遺憾，也再次體現共產黨的體制中沒有真正的自由，他認為中華民國台灣是國家，在國際上是客觀存在的事實。

仲惟鼎表示，大概一年多前，他的好友呂宇晟加入時代力量，因此他開始接觸政治，也開始思考別人都有在做些為台灣付出的事情，而他能為台灣做些什麼，所以就參政了，並於3日登記參選時代力量的決策委員，4日下午媒體報導後，當天晚上他在中國大陸的影音平台就開始被封。

仲惟鼎指出，他想說不就是參選時代力量決策委員，只是想改變這個問題很多的政黨，看能否讓時代力量變得更好，就能為台灣做出更多的奉獻，好像也不是什麼大事，可是就有一種大家很震驚、很激動的感覺，重點是他也還沒有選上，八字都還沒一撇。

仲惟鼎表示，他的參政之路就是先從選上時代力量的決策委員，改變時代力量開始做起。他說，「要是連這些做不到，選不上或是無法讓人感受到時代力量的改變，那我就滾吧」。

時代力量黨章明定，決策委員會成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，任期自西元奇數年3月1日起2年，決策委員會成員互選出黨主席1人。根據時力選委會規劃，4日抽號次並發布正式選舉公告，於9日至11日舉行投票，12日投票結果出爐。（編輯：蘇志宗）1120205