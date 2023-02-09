國民黨新北新春團拜 朱立倫：要提對的立委人選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨主席朱立倫（圖）9日到國民黨新北市黨部參加春節團拜，他致詞表示，春節期間曾與新北市長侯友宜討論，對於新北市下屆立委選舉，唯有提名對的人選才能贏得勝選，如果提名不對的人，安全選區也會變成危險選區。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北9日電）國民黨主席朱立倫今天表示，春節期間曾與新北市長侯友宜討論，對於新北市下屆立委選舉，唯有提名對的人選才能贏得勝選，如果提名不對的人，安全選區也會變成危險選區。

朱立倫下午到國民黨新北市黨部參加春節團拜，侯友宜因前往高雄參加佛光山開山星雲法師追思緬懷，並未參加團拜。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，星雲大師圓寂追思致意是各界最重視的，因此，侯友宜到佛光山。他將於12日前往弔唁，13日參加圓寂大典。

記者詢問，對於2024年總統選舉「郭朱配」或「郭侯配」議題的看法。對此，朱立倫重申必須團結一致才能勝選。

朱立倫團拜致詞時指出，未來2024年大家必須團結在一起，國民黨雖沒有資源、沒錢，但每一人都要有志氣與信心，一起為百姓拚好日子，解決民生的問題。

他表示，國民黨國際部主任黃介正、海外部主任陳以信都正在美國訪問，黃介正等人接下來12日還將訪問日本國會等，國民黨持續與兩岸、美國、日本交流與溝通。

對於下屆總統及立委選舉，朱立倫說，2024仍要靠大家團結一致才能「贏回總統、立委過半」，新北市12個立委選區，國民黨只有3名立委「太少了」， 走對的路、提名對的人，走中道、理性、理性、務實的候選人就能勝選，這也在去年縣市長選舉印證；未來也是以這樣的原則，並團結一致無私無我，以大局為重才能勝選。

他表示，以新北市29個行政區為例，侯友宜在去年市長選舉中都勝選，若換算為12個立法委員選區也是都贏，在桃園市、台中市、台北市都一樣；現在亟需歡迎新人、好人才加入共同打拚，這些都是立委選舉安全選區。

朱立倫說，春節期間與許多首長討論，包括侯友宜在內都一起討論，新北市12個立委選區要提名對的人以勝選，提名對的人，每個選區都是安全選區，但提名不對的候選人，安全選區也會變成最危險選區。

國民黨新北市議員林金結接受媒體聯訪表示，中華民國義勇消防聯和總會長王金平、總顧問郭台銘春節期間有委託他代發3000個新春紅包給新北市義消；他希望朱立倫能訂出2024年總統選舉的提名辦法，才能將各種「非綠」的支持者團結一起，打贏總統選戰。（編輯：戴光育）1120209

中國國民黨主席朱立倫（前左）9日下午前往國民黨新北市黨部參加新春團拜，與黨內組織幹部、各級民代及支持者握手致意。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日

中國國民黨主席朱立倫（前左3）9日下午前往國民黨新北市黨部參加新春團拜，與黨內組織幹部、各級民代及支持者互道恭喜。黨籍立委林德福（前左2）、羅明才（前右）也與會致意。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月9日