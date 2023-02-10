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角逐大安區立委 羅智強看世代交替：選最強會贏的

2023/2/10 12:37（2/10 16:57 更新）
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前國民黨台北市議員羅智強10日宣布參選台北市大安區立委。（中央社檔案照片）
前國民黨台北市議員羅智強10日宣布參選台北市大安區立委。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨前台北市議員羅智強今天宣布參選台北市大安區立委，他表示，黨內出現世代交替的討論，他的原則很簡單，就是選最強、會贏的。

不少國民黨青壯世代的台北市議員有意轉戰立委，例如徐巧芯已宣布參選台北市松山信義區立委，挑戰國民黨立委費鴻泰，徐弘庭也有意投入文山區立委選舉，挑戰國民黨立委賴士葆，張斯綱則計畫參選士林北投區立委，鍾沛君則與羅智強相同，有意參選大安區立委。

羅智強今天召開記者會表示，有20多年的時間他都住在大安文山區，這是他生活的地方，大安就是他的家；2013年他卸下總統府副秘書長職務，經歷很長的低潮，直到2018年他參選大安文山議員拿到最高票，所以他當然要選大安區立委。

羅智強指出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹對他有期待，希望他挑戰艱困選區，讓他萬分感謝，但他對大安區有承諾與責任。

談到國民黨立委提名辦法，羅智強說，每個選區狀況不同，就會有不同的處理方式；同樣的，總統提名辦法如何制定都不會讓人滿意，是頭痛萬分的事，希望大家多給黨主席朱立倫時間與空間。至於黨內出現世代交替的討論，他的原則很簡單，就是選最強、會贏的。

受邀出席記者會的高金素梅說，大安區不見得那麼好選，她呼籲民眾，如果認為羅智強很好、認為她在立法院很孤單，就把票投給羅智強。

羅智強表示，感謝立委高金素梅擔任他的榮譽主委，高金素梅在國會的戰力大家有目共睹，是他學習的典範。（編輯：謝佳珍）1120210

#羅智強
#國民黨
#立委
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