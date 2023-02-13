立委初選黨內競爭 費鴻泰：尊重機制、團結共好

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（中央社記者范正祥台北13日電）國民黨部分年輕議員表態投入黨內2024立委初選，挑戰現任資深立委；國民黨現任區域立委費鴻泰今天受訪時說，尊重提名機制，國民黨唯有團結共好，才能贏得2024大選。

國民黨台北市議員徐巧芯日前已表態爭取黨內提名參選明年台北市信義、南松山選區立委，挑戰同黨資深立委費鴻泰，連日來引爆國民黨內世代交替的話題。

費鴻泰今天在立法院受訪時向媒體先表明，凡是「內戰」的事，一概不回答。

對於同黨籍的年輕世代表態爭取2024的立委提名，從政生涯已經5次連續當選區域立委的費鴻泰表示，尊重提名機制，國民黨唯有團結共好，才能贏得2024大選。

被問到國民黨內也有看法，建議應讓像費鴻泰這樣資深、有戰力的區域立委擔任不分區立委，費鴻泰說，此刻談不分區就是在害他，國民黨從來沒有初選選輸還可以當不分區立委的，所以此刻談不分區就是在害他、想要讓他在初選時不當選。

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另外，已擔任2任不分區立委的國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院受訪表示，依照國民黨機制，不分區立委最多當2任，他沒有轉戰區域立委的規劃；但未來1年他仍擔任黨團總召，會做好立委該做的事情，提出更多民生法案，也會透過黨團盡全力輔選2024年大選，希望國民黨重返執政、立法院席次能夠過半。

被問到國民黨內世代交替話題受關注，曾銘宗說，任何政黨、公司、團體、政府，都必須老、中、青3代一起來合作，才有辦法永續經營，包括政黨和政府。（編輯：郭無患）1120213