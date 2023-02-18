楊永明表態爭取提名 藍營大安區立委參選爆炸

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）前台北市議員羅智強、台北市議員鍾沛君表態參選台北市大安區立委後，前國安會副秘書長楊永明今天也宣布將爭取提名，參選大安區立委，他表示，他擁有政務官經驗、國安專業，最知道如何監督政府、因應兩岸議題。

台北市大安區立委在林奕華辭職改任台北市副市長後，國民黨內有不少人表態爭取，例如羅智強、鍾沛君；楊永明也在今天召開記者會宣布參選，包括有意爭取國民黨總統提名的孫文學校總校長張亞中、國民黨中常委劉大貝、前立委蔡正元，都到場力挺。

楊永明在記者會表示，台灣需要熟悉國際局勢、監督國家政策、為人民發聲的立委，他擁有政務官經驗、國安專業，最知道如何監督政府、因應兩岸議題，也承諾將與團隊延續大安區優質服務傳統。

楊永明以土耳其大地震為例，提到大安區危老房屋的問題，他誓言進入立法院後將推動「危老條例」常態化、簡化危老建築物重建審查程序、放寬容積獎勵，並由政府主導大街廓都市再造，結合都市整體發展，將停車空間納入都更規劃，讓民眾能有安全住居，同時解決交通問題，後續會陸續推出專業實際、民眾有感的系列政見。

此外，鴻海創辦人郭台銘有意重回國民黨爭取總統提名，蔡正元日前曾說，國民黨不是公廁，更直言若國民黨提名郭台銘選總統，他將退黨。

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蔡正元今天受訪時說，一個政治人物想要參選，一定要對自己在政治上所留下的問題，做出溫柔、堅忍的處理，如果過去有傷害人的地方，要懂得彌補，不能太霸氣，不然就會變成鴨霸，這樣不好。

郭台銘是否應先道歉，蔡正元說，那是郭台銘自己要去思考的，郭台銘過去說國民黨是分贓、腐朽，總該對前高雄市長韓國瑜與韓國瑜的支持者、黨主席朱立倫與朱立倫的支持者、以及讓當時受盡委屈的前黨主席吳敦義，表達歉意。（編輯：謝佳珍）1120218