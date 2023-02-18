更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南部好渴 3/1起嘉義減壓供水、台南用水大戶減量
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/59
首頁 / 政治

權利回復基金會揭牌 陳建仁：擬推轉型正義行動綱領

2023/2/18 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北18日電）威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天揭牌，行政院長陳建仁說，將規劃推動台灣轉型正義教育行動綱領，將人權價值內化到民眾心中，期許台灣成為亞洲人權的燈塔。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會上午舉行揭牌典禮，陳建仁、司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成、內政部長林右昌等人出席。

陳建仁致詞前，先向受難前輩及其家屬說「你們辛苦了，這份遲來的權利回復與賠償，讓各位久等了。」

陳建仁說，蔡總統上任後，政府積極推動轉型正義工作，包括通過黨產條例、成立黨產會、通過促進轉型正義條例、成立促進轉型正義委員會、人權及轉型正義處等，去年訂定威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例。

他指出，今天基金會正式揭牌，是一個重要的里程碑，未來政府將從賠償而非補償的角度，全面落實被害人及其家屬相關權利的回復，行政院也將規劃推動台灣轉型正義教育行動綱領，透過教育將人權價值內化到每一位民眾的心中，讓轉型正義的理念在社會扎根。

陳建仁說，這一連串的作為是台灣首次有系統開展轉型正義工程，台灣必須正視這一段顧正義的歷史，確保每一位民眾都有了解真相的機會，並且以同理心感謝前人的付出，以謙卑的態度面對過去的錯誤，才能真正與歷史和解，完成台灣的轉型正義。

他表示，再次以誠摯與緬懷的心，向所有為人權理想付出生命與青春歲月的前輩與先進，致上最深的敬意與感謝，期許未來能夠堅持屬於台灣的價值，更團結一致向前邁進，讓台灣成為亞洲地區人權的燈塔，天佑台灣讓台灣的自由、民主、法治、人權成為亞洲地區的標竿，照亮整個亞洲地區。（編輯：謝佳珍）1120218

#陳建仁
#台灣
#行政院長
陳建仁
蛋價漲 陳吉仲：玉米營業稅減免飼料成本降1元陳宗彥疑涉性招待請辭獲准 陳建仁：尊重司法處理
許宗力
許宗力強調審判獨立重要 憂中國軍演如溫水煮青蛙國民法官新制上路 司法院攜手郵局發行紀念郵票
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳宗彥疑涉性招待請辭獲准 陳建仁：尊重司法處理