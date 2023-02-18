權利回復基金會揭牌 陳建仁：擬推轉型正義行動綱領

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（中央社記者溫貴香台北18日電）威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天揭牌，行政院長陳建仁說，將規劃推動台灣轉型正義教育行動綱領，將人權價值內化到民眾心中，期許台灣成為亞洲人權的燈塔。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會上午舉行揭牌典禮，陳建仁、司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成、內政部長林右昌等人出席。

陳建仁致詞前，先向受難前輩及其家屬說「你們辛苦了，這份遲來的權利回復與賠償，讓各位久等了。」

陳建仁說，蔡總統上任後，政府積極推動轉型正義工作，包括通過黨產條例、成立黨產會、通過促進轉型正義條例、成立促進轉型正義委員會、人權及轉型正義處等，去年訂定威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例。

他指出，今天基金會正式揭牌，是一個重要的里程碑，未來政府將從賠償而非補償的角度，全面落實被害人及其家屬相關權利的回復，行政院也將規劃推動台灣轉型正義教育行動綱領，透過教育將人權價值內化到每一位民眾的心中，讓轉型正義的理念在社會扎根。

陳建仁說，這一連串的作為是台灣首次有系統開展轉型正義工程，台灣必須正視這一段顧正義的歷史，確保每一位民眾都有了解真相的機會，並且以同理心感謝前人的付出，以謙卑的態度面對過去的錯誤，才能真正與歷史和解，完成台灣的轉型正義。

他表示，再次以誠摯與緬懷的心，向所有為人權理想付出生命與青春歲月的前輩與先進，致上最深的敬意與感謝，期許未來能夠堅持屬於台灣的價值，更團結一致向前邁進，讓台灣成為亞洲地區人權的燈塔，天佑台灣讓台灣的自由、民主、法治、人權成為亞洲地區的標竿，照亮整個亞洲地區。（編輯：謝佳珍）1120218