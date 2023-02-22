傳將徵召侯友宜 曾銘宗：黨會有機制推最強人選

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（中央社記者王承中台北22日電）傳國民黨將徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，他身為黨中央的政策會執行長，對於此事沒有聽過，也不知道。國民黨是有制度的政黨，會研議一套公開透明的機制，甄選出最強的候選人來贏得2024總統大選。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記者謝衣鳯、副書記長洪孟楷、鄭正鈐及立委費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「吉仲再會大內宣 也生不出學童營養午餐的一顆全蛋」記者會。

對於外傳國民黨將徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，曾銘宗在記者會中回應媒體提問時表示，他是黨中央政策會執行長、謝衣鳯、費鴻泰則是黨副秘書長、洪孟楷是文傳會主委、鄭正鈐則是中常委，他們都沒有聽過，也不知道。

曾銘宗指出，國民黨是一個有制度的政黨，在3月4日南投縣立委補選後，會研議一套公開透明的機制，甄選出最強的候選人、最強的母雞來贏得2024年的大選。

對於這陣子在黨內傳得沸沸揚揚，攸關2024立委提名的「大局條款」，曾銘宗表示，超級好笑。他作為立院黨團總召、政策會執行長，從未聽過「大局條款」，他認為這是假新聞。

曾銘宗指出，國民黨是一個有制度的政黨，國民黨要打贏2024，前提就是黨內一定要團結，且團結都不一定能打贏2024大選，所以國民黨非常歡迎非綠陣營或相關人士一起支持國民黨提名的候選人，一起打贏2024大選。

洪孟楷則在會後接受媒體訪問時表示，國民黨面對2024大選的最佳方案，就是推出最強候選人，贏得選舉。南投立委補選完畢後，黨中央就會儘速進行相關作業，推出最強人選。呼籲國民黨內要團結，任何在野陣營都要團結，國民黨不會重蹈2020年大選覆轍。

針對有意參選台北市南松山、信義區立委的國民黨台北市議員徐巧芯，昨天發表公開信，要比賽誰比較有監督民進黨的能力。費鴻泰受訪指出，他在立法院的戰力，不管是所提的政見，還是對行政部門的監督，他的努力大家有目共睹。

費鴻泰還出示手上的傷口指出，2020年為了阻擋監察院長陳菊來立法院，他在朝野衝突過程中，韌帶都斷了，「難道我沒有認真監督嗎？」

2020年7月14日，陳菊以監察院長被提名人身分赴立法院列席審查會，藍綠甲級動員爆發肢體衝突，費鴻泰在衝突過程中手被玻璃割傷，送醫治療。（編輯：蘇志宗）1120222