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國軍將以營級規模赴美交流 邱國正：對台灣有幫助

2023/2/24 16:25（2/24 17:13 更新）
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（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨立委王定宇今天質詢關注，國軍下半年首度以營級部隊規模赴美交流；國防部長邱國正指出，跟美方的交流沒有停過，營級是基本戰術單位，交流層級提高能了解作戰方式用兵思維等，「多交流對我們有幫助」。

知情人士22日對中央社透露，陸軍第542旅、333旅聯合兵種營，今年下半年將赴美交流，首次以「營級」規模赴外交流，深具意義；陸軍回應指出，涉外交流依規劃辦理，不評論細節。

立法院今天邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢。王定宇質詢關注，美國與台灣的軍事訓練，過去是班排級，現在提升到營級有其特殊意義，甚至有媒體報導，美國將增加在台美軍，協助台灣軍隊訓練等，未來是否常態化，還是只有今年。

邱國正說，不管是早期的班排連戰鬥層級，還是到營級的戰術層級，跟美方的交流沒有停止過，現在的營級（聯合兵種營）為基本戰術單位，此交流可以了解到作戰的方法、參謀作業級用兵思維，相互觀摩，「多交流對我們有幫助」。（編輯：翟思嘉）1120224

#邱國正
#王定宇
#陳建仁
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