更多編輯台推薦新聞：
北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學者：美擴增在台現役軍官人數 等同半承認台灣主權
首頁 / 政治

柯文哲再挑戰一日北高 改騎電動輔助自行車

2023/2/24 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣民眾黨主席柯文哲和台北市前副市長黃珊珊25日將挑戰騎單車「一日北高」。柯文哲在臉書表示，過往他都要練習3個月，這次只練1個月，而今年也要試用電動輔助自行車，在起步與上坡節省力氣。

柯文哲日前完成9天8夜的白沙屯媽祖徒步進香活動，明天將和黃珊珊挑戰一日北高單車行。

根據規劃，車隊將於25日清晨6時於台北關渡宮出發，沿途依序停留新竹代天府、彰化伸港寶天宮、嘉義布袋大眾廟，最後預計於26日中午12時20分抵達最終站高雄市立大義國中，總計長367.6公里，須在21.5小時內完成。

柯文哲今天在臉書公布自己踩單車的訓練影片。他表示，過去參加一日北高挑戰，大約都要練習3個月，這一次他只練1個月，不過日前他參加白沙屯媽祖進香，也算是另一種加強訓練。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯文哲指出，這次他要試用電輔自行車，時速只要超過25公里，就會停止輔助，但在電力輔助時，起步與上坡都可以節省一些力氣；他也想趁這機會體驗新型交通工具，評估能否藉此解決都市交通問題。

黃珊珊在臉書表示，她將和柯文哲再次挑戰一日北高，希望用陽光、正向的運動，為台灣社會帶來更多正面能量；這次在教練建議下騎電輔車，但電輔車和電動機車完全不同，挑戰依然艱難，需要大家加油打氣。（編輯：蘇志宗）1120224

#柯文哲
#黃珊珊
#台灣民眾黨
柯文哲
完成白沙屯進香 柯文哲：感受人民善良郭台銘有意選總統 柯文哲認不構成威脅
黃珊珊
備戰2024 柯文哲公布副手條件要有互補性柯文哲：訪美規劃中 不擔心親美友中路線
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族