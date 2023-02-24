柯文哲再挑戰一日北高 改騎電動輔助自行車

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（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣民眾黨主席柯文哲和台北市前副市長黃珊珊25日將挑戰騎單車「一日北高」。柯文哲在臉書表示，過往他都要練習3個月，這次只練1個月，而今年也要試用電動輔助自行車，在起步與上坡節省力氣。

柯文哲日前完成9天8夜的白沙屯媽祖徒步進香活動，明天將和黃珊珊挑戰一日北高單車行。

根據規劃，車隊將於25日清晨6時於台北關渡宮出發，沿途依序停留新竹代天府、彰化伸港寶天宮、嘉義布袋大眾廟，最後預計於26日中午12時20分抵達最終站高雄市立大義國中，總計長367.6公里，須在21.5小時內完成。

柯文哲今天在臉書公布自己踩單車的訓練影片。他表示，過去參加一日北高挑戰，大約都要練習3個月，這一次他只練1個月，不過日前他參加白沙屯媽祖進香，也算是另一種加強訓練。

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柯文哲指出，這次他要試用電輔自行車，時速只要超過25公里，就會停止輔助，但在電力輔助時，起步與上坡都可以節省一些力氣；他也想趁這機會體驗新型交通工具，評估能否藉此解決都市交通問題。

黃珊珊在臉書表示，她將和柯文哲再次挑戰一日北高，希望用陽光、正向的運動，為台灣社會帶來更多正面能量；這次在教練建議下騎電輔車，但電輔車和電動機車完全不同，挑戰依然艱難，需要大家加油打氣。（編輯：蘇志宗）1120224