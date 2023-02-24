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南投立委補選倒數 賴清德陳建仁全力拉抬蔡培慧

2023/2/24 22:08
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（中央社記者溫貴香台北24日電）南投立委補選倒數黃金週，民進黨主席賴清德2月25、26、27連續3天前進南投輔選民進黨立委候選人蔡培慧；行政院長陳建仁預計26日晚間將出席「為南投爭一口氣」竹山場造勢晚會，這也是陳建仁接任行政院長後第一個輔選行程。

南投立委補選倒數8天，民進黨客家部主任蔣絜安今天與客籍黨公職、全台客家社團夥伴，一起前進南投，擔任培慧分身掃街助選，高舉「客家挺培慧」標語，呼籲南投第二選區的客家鄉親一起站出來，給蔡培慧一個機會。

蔣絜安今天帶領30多位客家黨公職及鄉親前進南投，兵分三路扮演蔡培慧分身和鄉親懇託支持，期望讓優質的南投女兒重新回到國會為南投服務。

此外，228連假期間，賴清德連續3天前進南投竹山、名間、水里、鹿谷的宮廟參拜並舉行造勢晚會；陳建仁預計26日出席「為南投爭一口氣」竹山場造勢晚會，賴清德、陳建仁分進合擊為南投立委選情全力衝刺。（編輯：蘇龍麒）1120224

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