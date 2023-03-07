時力公布新人事 前決策委員李兆立出任秘書長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北7日電）時代力量今天公布新任人事名單，秘書長由前決策委員李兆立出任。李兆立表示，他將用決心跟效率擴大跟社會連結及對內溝通，讓外界3個月內看到不一樣的時代力量。

時代力量今天召開第4屆決策委員會，並於會後舉行記者會，由黨主席、立委王婉諭公布新任人事名單，秘書長將由李兆立出任，副秘書長由桃園市前議員簡智翔擔任，發言人則維持為余佳蒨。

王婉諭表示，時力必須站穩腳步、奮力向前，這一年刻不容緩必須盡快跟社會大眾展示決心。

王婉諭表示，李兆立曾任時力前立委黃國昌辦公室主任，也曾是時力智庫執行長，非常熟悉時力堅持價值及政策論述；簡智翔過去在桃園市議會服務，能夠傾聽民意並了解中央、地方如何協力。

李兆立表示，再度回到時代力量任職，他的心情像是韓劇「金牌救援」團長白勝秀。

李兆立坦言，擔任秘書長是承接困難任務，而時力現在也面臨困境，他沒有太多時間，但會用決心跟效率擴大跟社會連結及對內溝通，並提出清晰的政策主張，爭取選民認同，將在3個月內讓外界看到不一樣的時代力量，而選民也能重新燃起熱情希望。（編輯：林興盟）1120307