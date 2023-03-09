朱立倫：國民黨親美友日和陸是最好的主流路線

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨主席朱立倫今天說，他就任黨主席後，讓國民黨回到親美、友日、和陸的角色；國民黨的主流路線才是真正能夠維護兩岸和平，也最符合美國利益，維持和平現狀、持續發展經濟、改善民生最好的一條路。

國民黨智庫國政基金會今天舉辦與中山學人有約線上客廳會，主題為「展望2024美中台變局」，由朱立倫和國民黨國際部主任、駐美代表黃介正主持，與3位在美國攻讀國際關係專業的中山獎學金得獎人對談。

朱立倫表示，透過中山獎學金得獎人在美國的研究，讓美國的智庫、政界、國會和地方人士更了解台灣，更支持中華民國，讓美方更能知道國民黨是真正捍衛中華民國，堅守民主自由，也希望維護兩岸和平跟區域安全。

朱立倫提到，他就任黨主席後堅持國民黨回到親美、友日、和陸的角色，兩岸能夠交流對話，不是交惡對抗；與美國的關係能保持密切聯繫，在美國戰略模糊與戰略清晰的中間，創造出重要角色。

朱立倫強調，台灣不是沒有角色，但不像民進黨的做法，完全要逼向戰略清晰的角色，創造出對抗性，獲取內部政治利益。

朱立倫說，美國友人，包括智庫、國會等，認為國民黨這段時間的政策，才真正能夠維持現狀，不會讓美國在戰略模糊與戰略清晰中，被逼著走向牆角，非得走向戰略清晰。

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朱立倫表示，民進黨現在感受到壓力，所以才會喊出「和平保台」，而不是抗中保台，問題是這誰會相信；他指出，「你是務實的台獨工作者」，民進黨的台獨黨綱也還在，每天都還在反中、抗中，希望製造衝突，獲取政治利益。國民黨在與對岸交流對話過程中，民進黨所有反對動作的力道，只會加深民眾與國際的看法，就是民進黨還是回到老路。

朱立倫說，相信2024年民眾會了解國民黨的主流路線，真正能夠維護兩岸和平，這也最符合美國利益，同時也相信是對岸所希望的，就是維持和平的現狀、持續發展經濟、改善民生最好的一條路。（編輯：郭無患）1120309