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管中閔出書憶台大校長遴選：大學自治是台灣價值

2023/3/13 12:18（3/13 13:26 更新）
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前台大校長管中閔13日舉行新書「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」發表會，書中描寫民國107年台大校長遴選事件。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日
前台大校長管中閔13日舉行新書「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」發表會，書中描寫民國107年台大校長遴選事件。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）作家楊渡與前國立台灣大學校長管中閔合出新書，紀錄民國107年台大校長遴選事件。管中閔今天表示，大學自治是台灣價值最重要一部分，事件需留下文字紀錄，不希望船過水無痕。

時報文化出版企業股份有限公司上午舉行「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」新書發表記者會，管中閔說，攸關大學自治的這麼大事件幾乎要船過水無痕，當然要留下文字紀錄。

他說，他身在事件風暴中心、有太多情緒，不適合當歷史事件記錄執筆人，希望透過第3者撰寫，讓所有人記住學術場域應在政治外。如果遺忘歷史，永不會學到教訓。

楊渡表示，撰寫過程雖幾度很激動，但透過不斷修改，希望留下歷史紀錄與記憶，對歷史交代，而非留下情緒。

楊渡多次訪談這起事件相關人士，包含管中閔及台大校長遴選委員會召集人陳維昭等，記錄事件始末，管中閔也寫下當時經歷與心情，補充楊渡寫作內容。（編輯：李明宗）1120313

前台大校長管中閔（右6）與作家楊渡（左5）共同撰寫「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」一書，13日舉行新書發表會，前行政院長江宜樺（右4）、陳冲（右5）等人出席支持，在台前合影。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日
前台大校長管中閔（右6）與作家楊渡（左5）共同撰寫「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」一書，13日舉行新書發表會，前行政院長江宜樺（右4）、陳冲（右5）等人出席支持，在台前合影。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日
作家楊渡（左3）與前國立台灣大學校長管中閔（左4）合作撰寫新書，紀錄民國107年台大校長遴選事件。管中閔13日在新書發表會中表示，大學自治是台灣價值最重要一部分。中央社記者陳婕翎攝 112年3月13日
作家楊渡（左3）與前國立台灣大學校長管中閔（左4）合作撰寫新書，紀錄民國107年台大校長遴選事件。管中閔13日在新書發表會中表示，大學自治是台灣價值最重要一部分。中央社記者陳婕翎攝 112年3月13日
#管中閔
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