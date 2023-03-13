為改善國內低薪問題 藍委提修法鼓勵企業加薪

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，國內低薪情況愈來愈嚴重，國民黨團提出公司法、證券交易法及中小企業發展條例等修法草案，呼籲朝野立委一起支持，儘速改善國內低薪情況，也呼籲政府拿出具體方案改善低薪問題，讓經濟發展全民共享。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、國民黨立委費鴻泰、賴士葆等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。曾銘宗表示，目前低薪情況愈來愈嚴重，政府卻消極不作為，因此國民黨團主動提出公司法、證券交易法及中小企業發展條例等3項修法草案，呼籲朝野立委一起支持，儘速改善國內低薪情況。

曾銘宗指出，也呼籲蔡政府積極面對低薪問題，履行過去的承諾，拿出具體方案，改善低薪讓經濟發展全民共享。

賴士葆表示，中小企業占全國企業98%以上，他跟費鴻泰提出「中小企業發展條例第36條之2條文修正草案」，企業每年增僱台籍員工所支付薪資金額，得自其增僱當年度營利事業所得額中減除之比例，自130%提高至200%。

另員工年齡在24歲以下者，得就每年增僱台籍員工支付薪資金額限度，則自150%提高至220%，鼓勵中小企業對員工，特別是基層或新進年輕員工加薪。

謝衣鳯表示，根據行政院主計總處統計，去年全國914.6名受僱者中，有59%月薪不到新台幣4萬元，近年企業盈餘占GDP比率逐年提高，但受僱報酬占比逐年降低，顯然經濟成果，沒有跟勞工分享，才造成台灣低薪問題。

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謝衣鳯指出，現行公司法規定，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。國民黨團提出「公司法第235條之1條文修正草案」，增訂如果公司有獲利，就應該要加薪，且加薪比率不得低於同業比率，希望解決低薪問題。

費鴻泰表示，國民黨團也提出「證券交易法第14條條文修正草案」，上市上櫃公司每年應揭露公司薪資報酬政策、員工平均薪資中位數及調整情形、去識別化的董監事酬金等相關資訊。而上市上櫃公司年度盈餘應提撥一定比率，作為員工加薪之用。（編輯：翟思嘉）1120313