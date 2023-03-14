侯友宜稱新北市做大事 綠批一貫侯氏空話

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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨新聞部主任張志豪今天說，新北市長侯友宜誇口說新北市是台灣「最大市」也會「做大事」，這是一貫的「侯氏空話」，語句空洞且毫無實質內容，侯友宜始終漠視國際外交的重要性。

新北市長侯友宜今天談及資深媒體人黃光芹指他缺乏外交兩岸政策論述時說，新北就是國際大都市，也是全國最大城市，城市一定有城市外交與兩岸交流，跟國際都是百分之百接軌。

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民進黨下午發布新聞稿表示，國際外交需要長時間經驗累積，實質互訪建立互信，侯友宜從副市長到市長任內至今，沒做就是沒做，數字會說話，不要說空話，尤其新北市「城市對城市」的市級姊妹市數只有10個，完全沒有成長，依舊是六都最差，可見侯友宜始終漠視國際外交的重要性。

他說，或許在城市治理上，侯友宜可以用跳針式「侯侯做事」來蒙蔽一切，但在國家層級上，如果侯友宜還是依舊用淺碟語言，恐怕很難通過各項檢驗。（編輯：翟思嘉）1120314