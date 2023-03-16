民進黨質疑國民黨選策會黑金 籲侯友宜表態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）國民黨昨天通過中央選戰策略會報成員名單，民進黨今天質疑，內含傅崐萁、李全教等曾受司法審判或涉貪瀆爭議人士，極可能代表國民黨參選下屆總統的新北市長侯友宜應對此清楚表態。

侯友宜上午在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，國家人民利益永遠超越黨派，更沒個人；政黨絕不能為黑金影響國家利益，本質如果不能清明，就會被人民唾棄；黨要戒之、慎之，須重新思考，以正確態度走對的路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨今天上午舉行記者會，新聞部主任張志豪痛批，國民黨中央選戰策略會報根本就是「違法亂紀金權賄報」，從中央到地方一起向下沈淪，侯友宜不應只用臉書寫「黑金不能復辟」就含糊帶過，應清楚表態指出這份名單裡誰是黑金，以及黑金的人要不要退黨。

張志豪表示，國民黨選策會成員爭議多，國民黨主席朱立倫竟能大言不慚說出「避免一切爭議」、「讓全民感受到國民黨有希望」，對此侯友宜應出面表態，不該繼續含糊帶過。（編輯：蘇龍麒）1120316