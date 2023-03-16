教宗接見台灣佛教訪團 共同祈願世界和平

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教宗方濟各16日接見來自台灣的「中華人間佛教聯合總會」訪團，盛讚訪團前來有助促進東西方文化相遇。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年3月16日

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）教宗方濟各今天接見來自台灣的「中華人間佛教聯合總會」訪團，盛讚台灣佛教團體來訪是難能可貴機緣，促進了不同文化間的相遇。

梵蒂岡官方新聞網今天報導此事時，除了在副標點出教宗接見的佛教團體來自「台灣」，並引述教宗認為，宗教交流扮演了增進友愛情誼的關鍵角色。

駐教廷大使館表示，訪團今天上午晉見教宗時，團長佛光山寺心保法師特別致贈教宗兩幅來自台灣的畫作，其中一幅是由一名殘障女孩運用緬甸碎石完成的教宗肖像，另一幅則是由佛光山大慈育幼院孩童所製作的教宗藝術肖像。心保法師表示，這兩幅畫作象徵教宗對世人的大愛，及來自台灣的祝福，盼透過台梵宗教交流，促成東西宗教間的共容與和諧。

駐教廷大使館指出，教宗對於來自台灣孩童的肖像創作表示印象深刻，充滿笑容地收下來自台灣的祝福，並表示期盼透過宗教交流促進跨文化對話與世界和平，教宗也對訪團前來表達感謝與祝福。

駐教廷大使館指出，訪團特別準備祈願文禱詞，邀請教宗與訪團共同為了世界和平祈願，祈願文中提到，起源於人際間的黨同伐異，導致許多紛爭、災難與禍患，祈求眾生消除執著與對立，化解國際干戈，照亮世間裡的黑暗。

駐教廷大使館轉述，教宗致詞時表示，這次佛教訪團在佛光山開山宗長星雲大師圓寂後來訪，象徵台梵宗教交流篤實友好，也呼應「相遇文化」，祝福訪團成為宗教與文化間的橋梁，促進更多交流、青年教育及世界和平。

「中華人間佛教聯合總會」明天將出席由教廷跨宗教對話部主辦的宗教交流研討會，參訪駐教廷大使館及慶祝教宗就職10週年的「五餅二魚」特展，以及參訪宗座聖多瑪斯大學。

駐教廷大使館指出，「中華人間佛教聯合總會」是應教廷跨宗教對話部的邀請到梵蒂岡交流，訪團於3月15日抵達羅馬。（編輯：謝佳珍）1120316

教宗方濟各16日接見來自台灣的「中華人間佛教聯合總會」訪團，共同祈願世界和平。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年3月16日