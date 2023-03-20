憂電價引發萬物齊漲　國民黨團籲關注弱勢照顧

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（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨立法院黨今天召開記者會，關注電價調漲後可能引發萬物齊漲，提醒政府對低收入戶、中低收入戶，提供更多補助、協助，並呼籲檢討能源政策，以免影響全民民生用電權益及產業健全發展。

經濟部電價費率審議會17日決議平均電價調漲11%，考量照顧民生、穩定物價，住宅用電700度以下不調整，約93%住宅不受影響；高壓及特高壓的產業用電大戶調漲17%，但受到景氣衝擊產業，去年下半年用電衰退10%以上產業調幅減半。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長謝衣鳯及立委費鴻泰、楊瓊瓔出席，憂心電價漲恐將帶動民生物價跟著再漲一波，民眾苦日子過不完。

曾銘宗指出，平均電價調漲11%，可能帶動萬物齊漲，過去2年實質經常性薪資又是負成長，國民黨團提醒政府，對低收入戶、中低收入戶，提供更多補助、協助，同時也呼籲檢討能源政策，以免應響全民民生用電權益及產業健全發展。

謝衣鳯表示，台電虧損如何弭平，台電經營怎樣改善，政府應該給全民一個交代。

費鴻泰指出，從過去歷史資料顯示，舉凡電價上漲，都會引發物價上漲，令人擔心這波電價上漲影響，難保最後不會轉嫁在消費者身上，他會在兩個月後檢驗。

楊瓊瓔表示，受電價上漲影響的規模一定會超乎政府的估算，特別是對學生、上班族、租屋族及餐飲、百貨業、製造商的衝擊，政府不可輕忽民眾的恐懼心理。（編輯：蘇龍麒）1120320