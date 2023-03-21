國防部：台美軍事互通性將是未來交流重點

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（中央社記者游凱翔台北21日電）國防部今天表示，美軍為強化友盟國家的「軍事互通性」，希望藉高階人員的交流與指管系統整合，精進彼此信任、合作與能力，落實美國在印太地區安全承諾。因此，「軍事互通性」將是未來軍事交流重點。

國防部、國安局、海巡署及陸委會，明天將以「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

根據今天送抵立法院的國防部報告書指出，美中戰略競爭關係牽動印太區域情勢發展，中共逐年增加的國防預算與軍力規模，更對台灣國家安全構成重大威脅，因此必須思考，如何藉由區域友好國家的合作，共同維護區域和平穩定，以確保共同利益與國安。

國防部表示，美國近年在印太地區逐步增加軍事基地，美、菲於上月達成協議，菲國將再開放四處位於菲律賓北部的軍事基地供美軍進駐，而美國駐菲軍事基地將增加至九處，使美軍得以掌握菲律賓海的海空優勢，進而控制南海與西太平洋的戰略要域，監控中共的軍事活動，有效應對共軍的挑釁與擴張。

日本方面，國防部提到，日本為填補西南諸島的防衛空隙，強化對中共艦機的監控能力，由防衛省規劃在與那國島、宮古島及奄美大島陸續駐軍後，16日又於石垣島部署陸上自衛隊與岸置防空、反艦飛彈陣地，以增強海、空反擊能力；未來更可與美陸戰隊第三遠征軍的濱海戰鬥團，共同強化由台灣東部至日本西南諸島間海、空域的防衛作戰能力。

至於對台灣的影響及因應作為，國防部指出，近年共軍不斷加強海空兵力侵擾，並藉灰色地帶威脅作為，意圖建立所謂的「新常態」，國軍除依戰備規定妥適處置，更應運用區域對中國威脅形成集體安全合作的「新趨勢」，融入而避免孤立。

國防部強調，美軍為強化友盟國家的「軍事互通性」，希望藉由高階人員的交流與指管系統整合，精進彼此信任、合作與能力，落實美國在印太地區安全承諾。因此，「軍事互通性」將是未來軍事交流重點。

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國安局也在報告中提到，美中在印太戰略競逐更趨明顯，今年美中陣營勢將各自充實合作網絡，美將致力印太多邊安全、經濟合作架構（澳英美三方安全夥伴關係AUKUS、四方QUAD、印太經濟架構IPEF等）取得更多具體成果，此將提供台灣爭取與理念相近國家合作、擴大參與區域經貿與安全合作的契機。

國安局指出，各方在維護台海和平與印太穩定繁榮的鏈 結下，關注中共不斷在印太海域加強灰色地帶威脅，以及對台續採脅迫性、侵擾性作為，並反對中共單方面改變現狀，相關發展將有利美及友盟形成「台海有事等同印太有事」共識， 提升遏制中共威權擴張能量，並確保國家安全。（編輯：楊凱翔）1120321