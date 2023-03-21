賴清德會前白宮國安顧問歐布萊恩 強調站穩4個堅持

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（中央社記者溫貴香台北21日電）副總統賴清德20日接見美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩時表示，政府團隊會站穩蔡總統的4個堅持，全力拚經濟、護民主、強國防、保和平，期盼台灣持續獲得美國與國際社會支持，以完成新時代的使命。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統賴清德20日中午接見全球台灣研究中心（GTI）訪問團，賴副總統致詞時，首先歡迎全球台灣研究中心美台關係工作小組主席歐布萊恩（Robert O'Brien）大使伉儷率團來台訪問，並感謝訪團在兩岸紛擾之際，用行動表達對台灣的支持。

副總統表示，台灣經歷過專制獨裁的年代，所幸在台灣社會凝聚的力量下，逐一打破黨禁、報禁與廢除刑法100條等，爭取言論自由，也推動國會全面改選及總統直選，帶動民主進步與國家發展。民主化的過程中，台灣人民前仆後繼，勇敢爭取民主自由，也感謝美國在背後的支持。

賴副總統說，台灣人過去為民主打拚，未來則要守護主權。政府團隊會站穩蔡總統的4個堅持，全力拚經濟、護民主、強國防、保和平，期盼台灣持續獲得美國與國際社會的支持，以完成新時代的使命。

歐布萊恩致詞時表示，1986年的台灣和現在非常不同。過去數十年間，包含台灣在內的許多國家都發生巨大變化，但在民主轉型的案例中，很少像台灣一樣獲得如此成功的民主及繁榮的社會，台灣人民應該為此感到自豪。

歐布萊恩提到，這次來訪是為展現美國對台灣的友誼與支持。川普總統執政時，當時就以行動告訴全世界，美國支持台灣的民主、法治及繁榮。拜登總統也4度公開表態，若台灣遇到入侵，美國將會協防台灣。

歐布萊恩表示，GTI美台關係工作小組的目標，就是幫助政策決策者了解美台間重要且深厚的關係，並讓跨黨派人士都能了解。（編輯：謝佳珍）1120321