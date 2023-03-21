蔡總統贈勳前白宮國安顧問歐布萊恩 表彰台美貢獻[影]

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總統蔡英文（右）21日下午在總統府頒授「特種大綬景星勳章」給前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）（左），表彰他對台美兩國關係與安全的貢獻。中央社記者王飛華攝 112年3月21日

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（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」，表彰他對台美關係的貢獻。蔡總統說，歐布萊恩過去領導美國國安會成功推動美國閣員訪台、六項保證解密及深化台美經貿，為提升台美關係創下重要里程碑。

蔡總統今天在總統府接見歐布萊恩（Robert O'Brien）所率訪團，她致詞提到，與會者都是台灣多年好友，在不同職位關注台灣議題，感謝訪賓展現美國跨黨派對台灣的支持。

蔡總統說，歐布萊恩過去領導國安會成功推動美國閣員訪台、六項保證解密、深化台美經貿合作等政策，為提升台美關係創下重要里程碑；今天她透過頒贈特種大綬景星勳章表彰歐布萊恩對台美關係貢獻，並代表台灣人民表達最誠摯感謝。

歐布萊恩目前是華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）主席，蔡總統說，GTI是華府第一個、也是唯一一個以台美研究為重心的智庫，這次GTI召集美台政策工作小組訪台，展現出台美交流上扮演重要角色。

蔡總統說，近年來台灣與美國交流越來越密切，雙方除了積極推動 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 ，也持續透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、貿易及投資架構協定（TIFA）等多重機制，為台美經貿關係，創造更多利基，一起努力促進印太的繁榮發展。

蔡總統感謝美國對台灣安全議題的關注，面對威權主義擴張，民主夥伴應該更團結，攜手捍衛區域和平穩定。她說，歐布萊恩常引用美國前總統雷根名言「和平靠實力」，這句話台灣深有同感。

她說，這幾年台灣除提升國防預算、強化不對稱作戰能力，也成立全動署，整合後備及全民防衛，並透過跨部會的力量，對抗假訊息及複合戰。

蔡總統表示，台灣從明年開始恢復一年期義務役，強化自我防衛實力，展現捍衛民主決心，台灣所做努力就是落實「和平靠國防、國防靠全民」；她期待，台灣和美國，無論在安全合作或經貿交流，都能持續深化夥伴關係。（編輯：謝佳珍）1120321

總統蔡英文21日在總統府頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）「特種大綬景星勳章」，以表彰他對台美兩國關係與安全的貢獻。圖為歐布萊恩在贈勳典禮上致詞。中央社記者王飛華攝 112年3月21日