王文宗被指是國民黨輔選大將 謝龍介：轉移焦點

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前台南市議員謝龍介（圖）26日接受媒體聯訪，否認涉學甲槍擊案遭羈押的前學甲鎮代會主席王文宗曾擔任他的輔選幹部，指綠營這種說法是在轉移焦點。中央社記者楊思瑞攝 112年3月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南地檢署偵辦台南學甲88槍槍擊案，拘提涉嫌幕後指使的前學甲鎮代會主席王文宗，綠營民代指王文宗是國民黨輔選大將，前台南市議員謝龍介表示，這種說法是在轉移焦點。

台南地檢署持續偵辦台南學甲88槍槍擊案，24日拘提企圖出境的疑似幕後指使者、在中國窩藏槍擊案共犯「紅龜」洪政軍的王文宗，昨天訊後向台南地方法院聲押禁見獲准。

民進黨立委王定宇今天接受媒體聯訪表示，王文宗在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫競選總統時，及謝龍介競選台南市長時，都在後援會負責要務，甚至擔任輔選幹部，還曾任國民黨學甲區主任，也擔任過中華統促黨清芳黨部主委。

王定宇說，背景「又紅又藍」的王文宗涉及在幕後指使學甲88槍槍擊案，還在中國為槍手安排落腳處，如今真相大白，國民黨在選舉時，利用88槍事件提取政治紅利，結果是「作賊喊捉賊，出事神切割」，社會不能容忍這樣的事，被王文宗輔選過的人應給社會和台南人完整交代。

民進黨立委郭國文也表示，王文宗就是國民黨的輔選大將，國民黨應負起一定程度的責任。

謝龍介接受媒體聯訪表示，王文宗並未擔任他競選總部任何職務，去年競選期間的學甲後援會長是婦女會系統的周素蘭，王定宇及部分綠營人士的說法是在轉移偵辦案件焦點。

謝龍介說，王文宗在學甲是知名人士，長期與各黨派交好，曾為與綠營關係良好的前市議員謝財旺操辦競選總部成立事宜；涉及台南市正副議長賄選案的前民進黨中執委郭再欽，還曾資助王文宗競選鎮代會主席，連台南市長黃偉哲前一陣子也去拜會過王文宗。

謝龍介進一步指出，國民黨在學甲這個選區長期艱困，當然在選舉時會尋求王文宗支持，而王文宗當時會陪著他各處拜票，主要為反映學甲民眾對太陽光電開發案官商勾結頻傳的不滿。

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謝龍介說，任何犯罪都應依證據嚴查嚴辦，包括光電、爐碴、議長賄選、槍擊、靈骨塔案，檢警單位都應深入偵辦，打擊犯罪。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝表示，王文宗處事圓融，與各黨派交好，在各媒體的照片、影片都可看到王文宗陪不同黨派人士出席公開活動，可能是因在對岸人脈較廣，又比較重義氣，才會受人之託涉及幫助逃犯，但應不會是幕後主使者。（編輯：謝雅竹）1120326