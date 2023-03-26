王文宗被指是國民黨輔選大將 謝龍介：轉移焦點
（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南地檢署偵辦台南學甲88槍槍擊案，拘提涉嫌幕後指使的前學甲鎮代會主席王文宗，綠營民代指王文宗是國民黨輔選大將，前台南市議員謝龍介表示，這種說法是在轉移焦點。
台南地檢署持續偵辦台南學甲88槍槍擊案，24日拘提企圖出境的疑似幕後指使者、在中國窩藏槍擊案共犯「紅龜」洪政軍的王文宗，昨天訊後向台南地方法院聲押禁見獲准。
民進黨立委王定宇今天接受媒體聯訪表示，王文宗在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫競選總統時，及謝龍介競選台南市長時，都在後援會負責要務，甚至擔任輔選幹部，還曾任國民黨學甲區主任，也擔任過中華統促黨清芳黨部主委。
王定宇說，背景「又紅又藍」的王文宗涉及在幕後指使學甲88槍槍擊案，還在中國為槍手安排落腳處，如今真相大白，國民黨在選舉時，利用88槍事件提取政治紅利，結果是「作賊喊捉賊，出事神切割」，社會不能容忍這樣的事，被王文宗輔選過的人應給社會和台南人完整交代。
民進黨立委郭國文也表示，王文宗就是國民黨的輔選大將，國民黨應負起一定程度的責任。
謝龍介接受媒體聯訪表示，王文宗並未擔任他競選總部任何職務，去年競選期間的學甲後援會長是婦女會系統的周素蘭，王定宇及部分綠營人士的說法是在轉移偵辦案件焦點。
謝龍介說，王文宗在學甲是知名人士，長期與各黨派交好，曾為與綠營關係良好的前市議員謝財旺操辦競選總部成立事宜；涉及台南市正副議長賄選案的前民進黨中執委郭再欽，還曾資助王文宗競選鎮代會主席，連台南市長黃偉哲前一陣子也去拜會過王文宗。
謝龍介進一步指出，國民黨在學甲這個選區長期艱困，當然在選舉時會尋求王文宗支持，而王文宗當時會陪著他各處拜票，主要為反映學甲民眾對太陽光電開發案官商勾結頻傳的不滿。
謝龍介說，任何犯罪都應依證據嚴查嚴辦，包括光電、爐碴、議長賄選、槍擊、靈骨塔案，檢警單位都應深入偵辦，打擊犯罪。
國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝表示，王文宗處事圓融，與各黨派交好，在各媒體的照片、影片都可看到王文宗陪不同黨派人士出席公開活動，可能是因在對岸人脈較廣，又比較重義氣，才會受人之託涉及幫助逃犯，但應不會是幕後主使者。（編輯：謝雅竹）1120326
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