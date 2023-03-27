司機迷航 馬英九訪中隨行媒體沒趕上同班高鐵

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前總統馬英九今天啟程訪問中國大陸，隨行的台媒媒體團「落車」，本來開道前往虹橋高鐵站，但卻在最後卡在上海車陣中。中央社記者呂佳蓉上海攝 112年3月27日

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（中央社記者呂佳蓉上海27日電）前總統馬英九今天下午抵達上海浦東機場後，隨即搭陸方安排的專車前往虹橋火車站。隨行採訪的媒體團在機場採訪完成後，也搭專車驅車前往，但這輛專車卻「落車」，沒有按時搭到預定安排的高鐵班次。

受限於官方安排，隨行採訪的媒體有限，北京開放的台灣媒體採訪名額，僅限駐北京的台灣媒體。

中央社駐北京記者也是隨行採訪團的媒體之一。今天上午官方人員才告訴媒體，要搭乘晚間7時的高鐵班次前往南京。

下午接受安檢進入浦東機場的停機坪，在拉起的紅線前採訪完馬英九抵達中國大陸的時刻後，媒體也隨即搭乘官方安排的專車前往高鐵站。

但是，載著台媒的媒體車卻未能在官方開道引導下趕上班次，原本預計要與馬英九一同搭乘相同的高鐵班次，計畫趕不上變化，在晚上6時半已卡在上海的車陣當中，隨著時間的流失而未能在晚間7時趕到高鐵站。

在這趟車程上，上海官員急忙聯繫，並不斷催促司機找到路、仔細看導航。不過安排的司機還一度迷路，即使有導航仍迷失方向。

到了晚上7時17分，媒體才抵達虹橋火車站，但馬英九一行人早已搭上高鐵離去。

馬英九這趟訪陸行預計前往南京、長沙、重慶、上海、武漢等地，媒體記者「與馬同行」，紀錄下歷史時刻，但是在第一天就上演「人在囧途」。（編輯：邱國強）1120327