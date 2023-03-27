主持食安會報 陳建仁：落實食安五環確保食品安全

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長陳建仁今天說，食安是民眾最關心、政府最重視的施政項目，盼各部會落實「食安五環」，確保食品安全；並請行政院食品安全辦公室適時將食安稽查及監測成果對外說明。

行政院透過新聞稿指出，陳建仁今天主持「行政院食品安全會報112年第1次會議」，他在致詞時表示，食品安全是民眾最關心，也是政府最重視的施政項目，政府透過跨專業、跨領域、跨部會，及中央地方合作，加強查驗、主動查察發現問題請衛福部、農委會及相關部會共同合作，持續扣合「食安五環」政策。

在聽取衛福部報告「食安五環加強查驗－111年度跨部會稽查暨監測成效與精進作為」後，陳建仁表示，食品安全首重源頭管理，從生產端做好管控，劣質原料就不會流入食品供應鏈。請各部會持續透過稽查和抽驗等方式，從農藥檢測、藥物殘留、加工製品到標示查核等環節，為食安把關。

陳建仁表示，也請相關部會落實食品上市前後的稽查、監測相關專案與計畫，確保民眾食品安全，並請行政院食品安全辦公室適時將食安稽查及監測成果對外說明，讓民眾安心。

陳建仁說，在建置農漁畜產品冷鏈物流體系方面，是政府的重要政策，請農委會持續推動，期盼透過冷鏈物流體系升級，使農民收益更穩定，並確保消費者的食品安全。

陳建仁強調，食品安全在各部會共同努力下，政府會持續不斷精進，期盼透過政府的努力，能確保民眾擁有安心、安全且健康的食安環境。（編輯：林興盟）1120327