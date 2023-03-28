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外交部：傳台供烏克蘭千架無人機非事實 將報警檢舉

2023/3/28 10:21
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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）俄烏戰爭開打至今逾一年，近日有媒體報導，台灣提供烏克蘭近千架無人機以用於克里米亞戰事；外交部今天對此駁斥，指該訊息並非事實，將儘速蒐集相關網路截圖報案。

外交部發布新聞稿指出，國內部分媒體以「反攻克里米亞將有千架台灣戰機？」聳動標題，引述推特帳號「PStyleOne1」未經查證消息，指稱台灣提供烏克蘭近千架無人機以用於克里米亞戰事。

外交部強調，此推文提供訊息並非事實，將儘速蒐集相關網路截圖及不實新聞向警方檢舉報案，提醒國人切勿輕信網路來源不明訊息，亦不應散布或轉發錯假訊息及謠言，以免觸法。

外交部指出，該推特帳號於推文留言中自稱，所謂台灣提供千架無人機的資訊屬於「謠言情報」（RUMINT），為未經查證且無核實資訊，純屬個人推文判斷。

外交部呼籲，相關媒體在進行報導前均應善盡查證的責任，避免誤導社會大眾及引起不必要的困擾。（編輯：張均懋）1120328

#外交部
#台灣
#烏克蘭
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