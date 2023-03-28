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民進黨4/11前完成立委初選協調 新北中和勸進江永昌

2023/3/28 19:15
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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨2024大選提名策略小組今天開會確定，要在4月11日前完成立委初選前協調作業；另外，新北市第8選區（中和區）現任民進黨立委江永昌未尋求連任，該區也無人登記，但多位提名小組成員認為，應持續勸進江永昌。

2024區域立委共計73個選區，民進黨將16個上屆選舉得票率未超過42.5%的選區列為「艱困選區」，其餘57個列為初選選區，從3月20日至24日進行領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。

民進黨統計，已完成登記的54個初選選區中，有39個只有1人登記，為同額競選；另有15個選區超過1人登記，將進入協調，若協調不成就要進行民調，由民調高者獲得提名。

另有3個選區無人登記，分別是，台北市第3選區（現任立委為國民黨王鴻薇）、新北市第8選區（現任立委為民進黨江永昌）、彰化縣第3選區（現任立委為國民黨謝衣鳯）。

民進黨2024大選提名策略小組今天召開第2次會議，新聞部主任張志豪轉述會中兩點決議，包括，3月24日立委初選登記結束，共有15個2人以上登記的選區，協調小組成員依據責任區域進行分工，並依規定於4月11日前完成初選前協調作業。

張志豪轉述，台北市第3選區、新北市第8選區及彰化縣第3選區無人登記，與16個艱困選區同樣列為徵召選區，交由協調小組成員徵詢各方意見。

另外，與會人士會後轉述，提名策略小組多位成員在會中表達非江永昌不可、應該持續勸進江永昌。

有媒體報導，前國民黨立委張慶忠兒子張智倫欲代表藍營參選中和立委。

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與會人士轉述，提名小組成員羅致政今天會中反映新北第8選區的困境，包括，張慶忠的資源若投入，這區將非常難打；提名小組成員吳秉叡提到，這選區有困境，但江永昌是現任立委，在中和拚很多建設，表現很好，支持勸進江永昌；提名小組成員鄭文燦也表達應繼續勸進。

與會人士轉述，民進黨4月12日將召開中執會，確認立委初選名單，在4月11日之前，要加快協調動作，明天就會啟動協調，清明連假前，優先處理北部選區，有的小組成員連假期間也要進行協調工作。（編輯：謝佳珍）1120328

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