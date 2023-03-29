以台灣立法院為名 台捷國會簽署友好合作聲明

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（中央社記者王揚宇台北29日電）捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，並於今天離台前簽署多項合作備忘錄；其中，立法院長游錫堃與艾達莫娃簽署的文件，名為「台灣立法院和捷克共和國國會眾議院友好合作聲明」。

艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；訪團成員160人，是台捷兩國史上最大代表團。

艾達莫娃與訪團今天見證台捷雙邊簽署多項合作備忘錄，包含國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作瞭解備忘錄及台捷國會友好聲明等。外交部長吳釗燮與游錫堃皆出席簽署儀式。

游錫堃在臉書撰文表示，台捷2國國會簽署友好合作聲明，因為國會是一個國家人民主權的象徵，透過這個聲明，可以彰顯自由民主國家間，團結互助的重要意義。

游錫堃指出，尤其在世界民主版圖縮減、「普習會」宣示共同推動百年變局，挑戰現有國際秩序之際，此聲明展現積極對抗邪惡軸心的具體行動。未來，希望兩國國會透過合作建立平台，促進更加緊密的交流，以及強化國會開放透明、提供國會議員優質專業支持，也在人員相互交流培訓中促進彼此的了解。

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游錫堃提到，很高興艾達莫娃訪問團成果豐碩，此行簽署了多達12項的合作備忘錄及合作聲明；合作遍及文化、生技、科技等產業面，為2國帶來更多元、更深化的民主夥伴關係。

游錫堃也在臉書放上台灣立法院和捷克共和國國會眾議院友好合作聲明的照片；內容提到，台灣立法院與捷克共和國眾議院，基於長久以來的友誼，以及對自由、民主、人權等普世價值觀的認同，雙方同意通過各領域的具體合作，深化台捷國會層面的關係，並貫徹民主國家友好團結的原則。（編輯：黃國倫）1120329