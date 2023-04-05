黃珊珊：盼幫台灣找到好總統 2024全力支持柯文哲

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（中央社記者賴于榛台北5日電）前台北市副市長黃珊珊下一步引發關注，她今天說，不會被勉強做任何事情，請大家不用幫忙找工作，但盼望能幫台灣找個好總統，目前最想做的事，就是全力支持民眾黨主席柯文哲參選2024。

媒體報導指出，黃珊珊有意加入民眾黨並名列不分區立委。黃珊珊下午透過臉書說，無論是區域立委、再選台北市長或不分區立委，都是各界不斷幫她「找工作」，但大家真的想太多，因為她其實什麼也沒想。

黃珊珊表示，現在已經沒有人可以勉強她做任何不想做的事，而她目前最想做的清單首要項目，就是「全力支持柯文哲參選2024」，因為柯文哲會是最好的總統人選；她也請大家別幫她找工作，先幫台灣找個好總統。

她說，相信只要持續努力，台灣終會走出藍綠綑綁，台灣終將有第3種選擇的第3條路，政治環境也會更健康、更乾淨、更透明。

柯文哲即將訪美，黃珊珊表示，她將全程陪同，柯文哲將以下屆總統候選人的身分，拜訪美國政界還有僑界，同時也有多處的企業與民間機構對談與參訪，美方亦表示會以總統候選人規格接待，毋庸質疑。

黃珊珊也說，她離開公職後，發現高齡少子、極端氣候、貧富差距、能源短缺、晶片戰爭等現在進行式的挑戰就在台灣眼前，但是政府還後知後覺，相關規則與法制十分落後；她表示，十分慶幸這次出訪，可以走出台北，看到世界，走向未來。（編輯：翟思嘉）1120405