藍營估最晚6月定總統參選人 有共識則隨時可徵召

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（中央社記者王承中台北5日電）鴻海創辦人郭台銘今天表態團結，國民黨立委林為洲等人呼籲黨中央盡快完成總統提名。黨務人士指出，國民黨的提名時程絕對不會拖，預估提名時程最晚不會超過6月，一旦黨內有形成共識，就可以進行徵召。

鴻海創辦人郭台銘今天召開記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，並宣布爭取國民黨提名參選總統。郭台銘表示，如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

目前國民黨內有孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康表態爭取總統提名，而郭台銘宣布回黨爭取，新北市長侯友宜雖未表態，但在黨內呼聲極高，部分國民黨立委如林為洲、謝衣鳯等人就公開表態力挺侯友宜。

郭台銘今天在記者會中訴求團結下架民進黨，不僅為國民黨注入強心針，也幫助國民黨一掃近日因提名而起的紛擾；包含趙少康、國民黨立委林為洲在內，不少藍營人士都呼籲黨中央盡快完成提名，凝聚共識，全黨團結一致。

黨務人士表示，國民黨在提名的時程上絕對不會拖，黨主席朱立倫日前已表達要幫黨內主要候選人排除障礙，目前就是看主要候選人的態度，黨中央會站在協助角色；隨著情勢變化，一旦黨內形成共識，就可以進行徵召。

黨務人士指出，目前黨內都認為，2024年總統大選若拖到7月才決定提名人選、實在太晚，不利於黨內整合，所以目前預估是不晚於6月，但徵召時程還是要看整體局勢的變化進行調整，目前黨中央還在評估，但絕對不會拖。（編輯：翟思嘉）1120405