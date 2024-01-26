當選總統謝票 賴清德：守護台灣主權民主繁榮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南26日電）民進黨主席暨總統當選人賴清德今天下午返鄉台南謝票，且在台灣首廟天壇上香祭拜後承諾將好好建設台南市，讓台灣在正確道路上繼續進步，守護台灣主權、民主及繁榮。

賴清德今天下午4時30分抵達台南市中西區台灣首廟天壇，向沿途商家一一致意及拜早年，支持者則熱情高呼「總統好」，更有高齡95歲阿嬤特地在巷道旁等候，只為和賴清德握手寒暄。

賴清德在台灣首廟天壇上香祭拜後致詞指出，他於1月13日高票當選，隨後在各縣市謝票，他要感謝台南市的全國最高得票率支持，及民進黨台南市6名立委順利連任。

賴清德表示，未來他將和民進黨立法院黨團、結合國會在野力量，讓台灣在正確道路上繼續進步，壯大台灣，守護台灣主權、民主及繁榮。

賴清德也承諾好好建設台南市，他說，台南市雖是六都之一，但他競選時走過22縣市，覺得台南市必須大大進步、建設及提升，才能和其他五都相比。

賴清德表示，時代進步，科技發達，台灣要讓有能力的人好好發揮，弱勢者也需得到政府照顧，如此才是幸福國家。（編輯：黃世雅）1130126