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藍白合有譜？ 柯文哲：兩黨黨團三長已安排飯局

2024/2/20 13:01（2/20 13:23 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲（前）20日一早騎著腳踏車前往立法院，準備參加民眾黨立院黨團會議。中央社記者鄭清元攝 113年2月20日
台灣民眾黨主席柯文哲（前）20日一早騎著腳踏車前往立法院，準備參加民眾黨立院黨團會議。中央社記者鄭清元攝 113年2月20日
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（中央社記者郭建伸台北20日電）外界關注民眾黨與國民黨未來在立法院合作動向。民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，藍白之間還是要建立聯絡管道，否則每次都繞來繞去，國民黨團和民眾黨團的黨團三長已安排飯局，他也會親自參與。

柯文哲上午受訪時一度口誤飯局為21日晚上，不過據了解，國民黨團與民眾黨團三長的飯局聚會實際敲定時間是22日晚上。

立法院今天開議，民眾黨團提案建請21日加開院會，並邀請行政院長陳建仁進行專案報告。原本國民黨團也有提案要求21日加開院會，不過後來撤案改支持民眾黨團提案，外界解讀兩黨黨團有攜手合作意味。

柯文哲今天上午赴民眾黨團參與晨會，並於離開前接受媒體訪問。媒體詢問，國民黨團撤案改支持民眾黨團提案，是否意味藍白合作。

柯文哲表示，還是要建立聯絡管道，否則每次都要繞來繞去。柯文哲透露，將有一場國民黨團三長跟民眾黨團三長的飯局，盼他們彼此認識，有問題就彼此溝通，會比較有效率。

媒體詢問，是否會親自出席飯局。柯文哲表示「會啦」，希望去一次後，未來黨團成員自己討論就好。

前民眾黨團副主任、發言人楊寶楨昨天請辭受訪時爆淚，外界認為恐有內幕。不過柯文哲表示，他不覺得楊寶楨哭很奇怪，畢竟她在民眾黨工作很久，總是有感情，況且楊寶楨來民眾黨4年打3場選戰，需要休息很正常。

媒體詢問，楊寶楨請辭是否影響2026民眾黨台北市議員布局。柯文哲回應，把楊寶楨累垮更麻煩，且她還沒決定要選台中或台北松山信義選區，所以先停下來休息。（編輯：林淑媛）1130220

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