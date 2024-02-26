民進黨：台灣是主權獨立國家 台獨黨綱有歷史脈絡

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（中央社記者葉素萍台北26日電）媒體報導，民進黨中國事務部主任吳峻鋕與大陸學者視訊時指出，台獨黨綱已是歷史文件。民進黨發言人吳崢今天說，閉門會議內容，遭媒體下標片面解讀；民進黨的重要文件皆有公開資訊，也有清楚的歷史脈絡，有關台灣未來應由台灣人民共同決定，是台灣人的共識。

中國時報報導，大陸漁船在金門越界翻覆事件延燒之際，民進黨幹部與大陸學者進行一場視訊交流，促成「民共對話」。吳峻鋕25日於一場由兩岸及海外華人學者共同與會的線上講座中發表演講，介紹民進黨的主張，吳峻鋕表示，台獨黨綱「已是歷史文件」，不必再另宣布台獨。

民進黨發言人吳崢今天向媒體表示，閉門會議內容，遭媒體下標片面解讀；民進黨的重要文件皆有公開資訊，也有清楚的歷史脈絡，有關台灣未來應由台灣人民共同決定，這是台灣人的共識，也是民進黨台灣前途決議文所堅持的路線。

吳崢說，民進黨對於兩岸互動的態度就是保持善意，願意與中國進行更多的溝通與對話，基於此立場，吳峻鋕受邀參與會議表達立場。

此外，國民黨主席朱立倫今天說，對民共接觸是歡迎的，但民進黨向來說一套做一套，最好民進黨主席賴清德出來講反對台獨、也不會實質推動台獨，不要民共對談交流時才講這一套。

對此，吳崢表示，民進黨中國部主任出席學者座談，相關發言都有其歷史脈絡，請朱立倫不要見縫插針、隨之起舞。

吳崢強調，賴清德已多次公開表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有另行宣布台獨的必要，呼籲國民黨及朱立倫，早日放棄一中框架的九二共識，可以和民進黨共同主張中華民國台灣就是一個主權獨立的國家。（編輯：謝佳珍）1130226