更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

慶祝婦女節 印度駐台代表：表揚女性成就不分國界

2024/3/8 18:38（3/8 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度台北協會會長葉達夫8日表示，感謝全球女性對國際社會的貢獻，並表示，展現及表揚女性成就的重要性，是一個不分國界的趨勢。（印度台北協會提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月8日
印度台北協會會長葉達夫8日表示，感謝全球女性對國際社會的貢獻，並表示，展現及表揚女性成就的重要性，是一個不分國界的趨勢。（印度台北協會提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北8日電）今天是3月8日婦女節，印度台北協會舉辦講座，邀請印度知名女性太空科學家線上座談，印度台北協會會長葉達夫表示，感謝全球女性對國際社會的貢獻，展現及表揚女性成就重要性，是不分國界的趨勢。

印度台北協會發布新聞稿表示，協會今天舉辦講座慶祝國際婦女節，並特別邀請印度知名女性太空科學家卡拉提（Kalpana Kalahasti）透過線上方式，和台灣觀眾分享印度去年成功的登月任務「月船3號」。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞感謝全球女性對國際社會的貢獻，並表示，展現及表揚女性成就的重要性，是一個不分國界的趨勢。

卡拉提分享登月任務面臨的各項挑戰，並強調，在太空探索的領域，必須有著努力不懈堅持下去的恆心及毅力。她提到許多登月任務中發生的小故事，讓參與民眾體會任務的艱難和複雜。

印度台北協會表示，台灣和印度一樣，在各項領域都有眾多優秀的女性專業人士，對於科學的發展以及先進的技術有很大的貢獻。

印度台北協會指出，對印度和台灣雙邊的女性表達感謝，並且期望透過這樣的活動，加強印度和台灣之間的國際合作和連結。（編輯：翟思嘉）1130308

印度台北協會8日舉辦講座慶祝國際婦女節，並邀請印度知名女性太空科學家卡拉提（Kalpana Kalahasti）透過線上方式，和台灣觀眾分享印度去年成功的登月任務「月船3號」。（印度台北協會提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月8日
印度台北協會8日舉辦講座慶祝國際婦女節，並邀請印度知名女性太空科學家卡拉提（Kalpana Kalahasti）透過線上方式，和台灣觀眾分享印度去年成功的登月任務「月船3號」。（印度台北協會提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月8日
#印度
#印度台北協會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.241