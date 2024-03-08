慶祝婦女節 印度駐台代表：表揚女性成就不分國界

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）今天是3月8日婦女節，印度台北協會舉辦講座，邀請印度知名女性太空科學家線上座談，印度台北協會會長葉達夫表示，感謝全球女性對國際社會的貢獻，展現及表揚女性成就重要性，是不分國界的趨勢。

印度台北協會發布新聞稿表示，協會今天舉辦講座慶祝國際婦女節，並特別邀請印度知名女性太空科學家卡拉提（Kalpana Kalahasti）透過線上方式，和台灣觀眾分享印度去年成功的登月任務「月船3號」。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞感謝全球女性對國際社會的貢獻，並表示，展現及表揚女性成就的重要性，是一個不分國界的趨勢。

卡拉提分享登月任務面臨的各項挑戰，並強調，在太空探索的領域，必須有著努力不懈堅持下去的恆心及毅力。她提到許多登月任務中發生的小故事，讓參與民眾體會任務的艱難和複雜。

印度台北協會表示，台灣和印度一樣，在各項領域都有眾多優秀的女性專業人士，對於科學的發展以及先進的技術有很大的貢獻。

印度台北協會指出，對印度和台灣雙邊的女性表達感謝，並且期望透過這樣的活動，加強印度和台灣之間的國際合作和連結。（編輯：翟思嘉）1130308