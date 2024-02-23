印度卡納塔卡邦官員來台招商 盼深化科技商務互動

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）印度卡納塔卡邦工商部工業發展處長克利希納抵台訪問，她表示卡納塔卡邦不僅積極和台灣建立商業夥伴關係，也期望有更多文化交流，透過相互理解商務發展的重要性與對彼此文化的認識，增進雙邊科技商務互動。

印度卡納塔卡邦工商部工業發展處長克利希納（Gunjan Krishna）20日至22日來台招商。印度台北協會今天發布新聞稿表示，克利希納指出，此行和台灣相關產業進行交流，也參加鴻海成立50週年慶祝活動與拜會台灣電電公會。

她說，卡納塔卡邦除了積極和台灣建立商業夥伴關係，也期望有更多文化交流，透過相互理解商務發展的重要性，以及印度和台灣對於彼此文化的認識，盼能增進雙邊在經貿往來與科技等領域的商務互動。

位於印度南部的卡納塔卡邦，自1980年代起以創新產業聞名國際，被稱為印度矽谷，並在電子設計、數位貿易、再生能源、電動車、資通訊技術和動畫創作等多項創新領域有所表現。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）說，現今是台灣企業前進投資印度的最佳時機，台灣公司若想投資印度，不僅將受益於印度中央政府的各項優惠措施和獎勵方案，還能同時享有各地政府所推出的補助計畫。

他表示，例如卡納塔卡邦提供許多對企業利多的投資方案，建議台灣廠商針對企業需求，在印度多個地方邦當中尋找最佳的投資設廠立足點。

印度台北協會表示，印度許多地方邦紛紛指派代表團造訪台灣，此次卡納塔卡邦訪團，展現印度中央和地方政府皆致力於拓展全球合作、開發創新機會。印度的經濟成長和龐大人口，與政府的多樣經商利多政策，搭配多元豐富的文化內涵，使印度成為全球國際合作的最佳夥伴。（編輯：林興盟）1130223